Sammy Hassan/ “Non posso dirti che ti ho pensato”, Giovanna furiosa! (Uomini e donne)

Sammy Hassan finalmente torna in tv a Uomini e donne. Nei giorni scorsi il corteggiatore è finito nel mirino per via di una serie di considerazioni e messaggi social che hanno spinto i fan del programma a pensare che tra lui e Giovanna Abate qualcosa si sia rotto proprio durante la mancata messa in onda, ma cosa da preciso? Qualche rivelazioni potrebbe arrivare proprio dal video anticipazioni della puntata di oggi che svela come Giovanna Abate e Sammy Hassan entreranno di nuovo in contatto con il benestare di Maria de Filippi, ma le cose non andranno come previsto, anzi. Dalle poche immagini che possiamo vedere sembra che il corteggiatore non sarà poi così felice di rivedere la tronista con la quale il feeling sembrava molto palese, forse tutto si è spento in questo periodo di lontananza?

SAMMY HASSAN FA INFURIARE GIOVANNA A UOMINI E DONNE?

Maria de Filippi manderà in onda l’ultima esterna di Sammy e Giovanna Abate e a quel punto il corteggiatore ammette: “Non posso dire di averti pensato tutti i giorni, sarei bugiardo, e nemmeno di aver provato tutta questa emozione alla notizia che ti avrei rivisto”. Dopo questa arringa iniziale la discussione è servita e mentre Giovanna dovrà raccogliersi i capelli per far scendere un po’ la temperatura dovuta alla sua ira, Sammy ha rilanciato: “Adesso mi mandi un bel bacio?”. A quel punto Giovanna Abate ha subito chiesto a Maria come si può chiudere il collegamento con il suo corteggiatore confermando di essere davvero molto arrabbiata. Come finirà adesso tra loro? Forse davvero questa è l’ultima volta in cui i due non si parleranno?



