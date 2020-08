Sammy Hassan, ritorno di fiamma con l’ex moglie?/ Avvistati dopo l’addio a Giovanna

Hanno fatto sognare per mesi il pubblico di Uomini e Donne con la loro conoscenza prima nel format “classico”, poi nella versione post Covid; eppure la storia tra Giovanna Abate e Sammy Hassan, una volta finito il programma, ha avuto vita molto breve. Inutile dire che tante sono state le accuse ricevute da entrambi, sospettati di aver mirato soltanto al business. Intanto proprio nelle ultime ore il gossip su Sammy si riaccende. È da tempo ormai che si parla di riavvicinamento all’ex moglie Elena Cat, con la quale ha avuto anche un figlio. Non è però arrivata un indizio tale da confermarlo, almeno fino ad oggi. Arrivano infatti delle nuove e inedite foto che vedono protagonisti proprio Sammy e la sua ex moglie insieme, nuovamente vicini e affiatati.

Sammy Hassan avvistato in aeroporto con l’ex moglie

Sammy Hassan è stato infatti beccato in compagnia dell’ex moglie in aeroporto, come dimostrato dalle foto postate dalla la pagina Instagram xoxo_socialgossip. “È da qualche giorno che Sammy Hassan è sparito dai social e tutti si stanno chiedendo perché: l’ex corteggiatore è in vacanza con l’ex moglie” si legge sulla pagina social, che aggiunge “Dopo il fallimento della sua storia con Giovanna Abate durata quasi un mese o più Sammy si sta già facendo consolare dalla ex moglie, anche se molti dubitavano di lei già durante il suo percorso a Uomini&Donne dato che pare la quarantena l’abbiano trascorsa insieme.” Insomma, se la notizia fosse confermata, pare proprio che i sospetti manifestati dalla Abate durante il suo percorso a Uomini e Donne si siano rivelati concreti.





