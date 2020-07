Sammy Hassan “Sono esaurito, non ce la faccio più”/ Problemi col figlio e gli hater

Non è stata una giornata facile per Sammy Hassan. Mentre i fan di Uomini e Donne aspettano di sapere cosa sia accaduto con Giovanna Abate, le critiche nei suoi confronti non mancano. Sammy continua ad essere accusato di voler fare solo business, motivo per il quale ha partecipato al dating show di Canale 5. Accuse che hanno fatto scoppiare l’ex corteggiatore che sui social ha dichiarato: “Ma tanto che ci frega… Hai fatto business… Hai fatto i soldi… Scusate ma non ce la faccio più a sentire certe stupidaggini sul mio conto…” Finita qui? No, perchè Sammy ha dovuto affrontare anche un problema con suo figlio. L’ex corteggiatore ha raccontato infatti che suo figlio ha preso i pidocchi, motivo per il quale è stato costretto a rasargli tutti i capelli e occuparsi dei vari lavaggi del caso.

Sammy Hassan, problemi col figlio: “Ha avuto i pidocchi”

Sammy ha dunque continuato a sfogarsi sui social, svelando di aver vissuto anche momenti di grande preoccupazione. “La cosa più grave è che io sono andato nel panico…Sono esaurito” ha ammesso Hassan, per poi aggiungere “Da stamattina ho fatto la bellezza di quattro lavatrici…Ho disinfettato tutto…Sono andato davvero nel panico… Lenzuola, cuscini, asciugamani…Ho passato l’aspirapolvere pure dentro il frigorifero… Aiutatemi perchè sono in difficoltà…”. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha infine ammesso di non essere al massimo del suo umore, anzi: “Veramente una dopo l’altra… Mai una gioia… Febbre più quell’altra parola che se la dico mi viene già da grattare…Io non so più che fare… Ho lavato tutto…” Insomma, giornata per nulla semplice per lui.



