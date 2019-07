SAMMY HASSAN/ Spingerà Cristina a tradire David? (Temptation Island)

Sammy Hassan è un tentatore di Temptation Island 2019, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Il vocalist romano all’interno del villaggio delle fidanzate si è molto avvicinato a Cristina Incorvaia, la fidanzata di David Scarantino. Come molti ricorderanno la coppia è nata nel dating show “Uomini e Donne” di Canale 5 e dopo pochi mesi di convivenza hanno deciso di partecipare al programma per testare il loro amore. Cristina, infatti, si era trasferita a casa di David, ma dieci giorni prima dell’inizio del programma è tornata a casa motivando il tutto così: “lui ha un carattere forte ed è probabilmente abituato ad avere accanto a se donne più remissive di me, ma io non mi lascio schiacciare”. Arrivati a Temptation Island la coppia ha dovuto confrontarsi con i tentatori e le tentatrici; in particolare Cristina che sembrerebbe aver ceduto al corteggiamento del bel Sammy.

Sammy Hassan conquista Cristina a Temptation Island?

Sammy Hassan sta cercando in tutti i modi di conquistare il cuore di Cristina, la fidanzata di David. La dama del trono over di Uomini e Donne sembrerebbe rispondere positivamente alle avances del bel vocalist romano che ha organizzato per lei una bellissima cena romantica seguita da una sfilata in intimo fino al colpo di scena. Sammy ha portato Cristina nella casetta dei single dove non sono ammesse le telecamere. Cosa è successo tra i due all’interno della casetta? Sta di fatto che la scena non è stata affatto gradita dal fidanzato David che ha commentato così: “Male, malissimo. Sta facendo quello che non vorrebbe mai ricevere”. Sammy e Cristina sembrano sempre più vicini: tra i due non c’è solo un’attrazione fisica, ma anche mentale e questo preoccupa non poco il fidanzato.

Sammy e Cristina sempre più vicini

Dal canto suo Sammy Hassan è consapevole di piacere a Cristina e sta cercando in tutti i modi di farla cadere tra le sue braccia. Tra i due c’è tanto feeling e una grande intesa, come confermano i filmati visti dal fidanzato David, che ha dovuto vedere la propria compagna condividere momenti con il tentatore. Sammy e Cristina si stanno vivendo ogni singolo momento di questa esperienza all’interno del villaggio di Temptation Island 2019 tra una chiacchiera, un ballo e un pic-nic in riva al mare. Le attenzioni di Sammy hanno conquistato Cristina che sembrerebbe essere propensa a lasciarsi andare con il bel vocalist. Sarà davvero così?



© RIPRODUZIONE RISERVATA