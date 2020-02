Sammy Hassan/ Uomini e Donne, galantuomo con Giovanna Abate: “sta attento”

Sammy Hassan stupisce positivamente Giovanna Abate. L’ex tentatore di Temptation Island, dopo aver attirato immediatamente l’attenzione della nuova tronista di Uomini e Donne per il suo aspetto fisico, conquista la scena scagliandosi contro i corteggiatori di Sara Amira, in particolare contro Giuseppe Nastasi, reo di aver attaccato Matteo accusandolo di parlare unicamente di lui in esterna. Sammy, infatti, ritiene che Matteo sia un ragazzo dai sani principi e che non meriti di essere attaccato dagli altri corteggiatori. Sammy, poi, si accomoda ai tavolini per presentarsi a Giovanna. Prima di accomodarsi, Sammy si comporta da galantuomo alzandosi e spostando la sedia per far accomodare Giovanna che, sorpresa, commenta: “sta attento perchè quello che fai all’inizio devi portarlo avanti fino alla fine”.

SAMMY HASSAN CONQUISTA GIOVANNI ABATE A UOMINI E DONNE

Dopo il gesto di galanteria, Hassan si presente a Giovanna Abate. “Mi chiamo Sammy, ho 34 anni. Sono nato a Roma ma vivo da circa 10 anni a Milano. Sono una persona dinamica e faccio due lavori: di giorno sono il respoinsabile di un’azienda e di notte faccio ilo vocalist”, afferma Sammy che poi aggiunge di non essere a Uomini e Donne solo per fare un’esperienza, ma di avere le idee chiare sulla donna che vuole al suo fianco. L’ex tentatore, poi, aggiunge: “mi piacciono i tuoi occhi, esteticamente rispecchia il mio prototipo di donna”. “Approfondiremo”, risponde Giovanna che non nasconde di essere rimasta piacevolmente colpita dalla bellezza e dal modo di fare di Sammy.

