Sammy Hassan, Uomini e Donne/ Giovanna Abate chiude: “non te ne frega niente di me”

Duro scontro tra Sammy Hassan e Giovanna Abate a Uomini e Donne. La tronista continua a non fidarsi di Sammy con cui aveva cominciato una conoscenza prima della sospensione di Uomini e Donne preferendo dedicarsi alla conoscenza in chat con l’Alchimista e Leonardo. Sammy, deciso a riconquistare la sua fiducia, ha provato a fare un passo nei confronti della Abate che, però, ha rifiutato di fare ciò che le ha chiesto il corteggiatore. “Io gioco a carte scoperte con te perchè che tu mi piaci l’ho spiattellato a tutti“, afferma una risentita Giovanna che non nasconde di essere infastidita dal suo atteggiamento ribadendo di non sentirsi affatto corteggiata da Hassan. “Dal momento che credo di non aver fatto nulla di male, penso di non meritare questo tuo atteggiamento”, replica Sammy che non ha gradito la scelta della tronista di chiudergli il collegamento.

GIOVANNA ABATE CHIUDE CON SAMMY HASSAN A UOMINI E DONNE

Giovanna Abate, delusa da Sammy Hassan, decide di chiudere la conoscenza. “Ti vedo una persona televisiva, vedo una persona che sta qui per piacere agli altri, ma di me non te ne frega niente”, spiega la tronista. “Tu non mi stai mettendo in condizione di dimostrarti il mio interesse”, replica Sammy a cui Giovanna risponde ancora – “Tu, da quando stai qui dentro, in questa nuova formula, non hai fatto niente per Giovanna. Io non mi fido di te, sei qui solo per te stesso”. “Sei tu che sei prevenuta”, replica ancora Sammy. In collegamento, l’Alchimista provoca Sammy: “rosico perchè hai avuto la possibilità di vederla dal vivo e di toccarla”. Infastidio, Hassan ricorda all’Alchimista che avrebbe potuto corteggiare Giovanna prima provocando, però, la dura reazione della Abate che decide di chiudere definitivamente. “Mi sono rotta le palle di non avere risposte da te e mi sono rotta le palle di cercarle io da te. Adesso basta”, sbotta Giovanna chiudendo il collegamento.



