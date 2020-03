Sammy Hassan/ Uomini e Donne: Giovanna Abate in imbarazzo, troppo bello?

Sammy Hassan troppo bello per Giovanna Abate? Se con Sonny Di Meo la tronista di Uomini e Donne si lascerà andare ammettendo di essere molto attratta dal corteggiatore di Sara Amira, con Sammy resterà sulle sue ammettendo di sentirsi un po’ in imbarazzo. Nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, infatti, Giovanna svelerà di essere sempre stata fidanzata con ragazzi un po’ “bruttini” e di sentirsi a disagio con “i belloni muscolosi“, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News. Un’ammissione sincera quella dell’ex corteggiatrice di Giulio Raselli che, tuttavia, nella ricerca dell’amore, non ha alcuna intenzione di partire prevenuta al punto da aver scelto per le prime esterne corteggiatori molto belli. Sammy, da parte sua, dopo essersi distinto durante la prima puntata sul trono di Giovanna tirando fuori il lato elegante e signorile del suo carattere, in esterna, apparirà più freddo e distaccato.

SAMMY HASSAN E GIOVANNA ABATE, CRISI IMMEDIATA A UOMINI E DONNE?

Seu durante l’appuntamento al buio, Sammy Hassan si è mostrato molto passionale nei confronti di Giovanna Abate, in esterna, la tronista nota il diverso atteggiamento. Nella prima puntata del trono classico di Uomini e Donne della nuova settimana, Giovanna farà notare al corteggiatore il suo diverso atteggiamento che la tronista giudica più distaccato. Sammy si difenderà ammettendo di essere cambiato adeguandosi al suo atteggiamento composto, sia in esterna che in studio. Giovanna, inoltre, aggiungerà di non avere problemi ad uscire con uomini che hanno figli anche se ammetterà che si tratta di una grande responsabilità. Dopo una partenza a razzo, dunque, Sammy ha deciso di camminare più lentamente.

