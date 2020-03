Sammy Hassan/ Vita in quarantena, e Giovanna Abate? (Uomini e donne)

Sammy Hassan continua ad allietare i fan di Uomini e donne con una serie di storie in cui si mostra alle prese con la vita di tutti i giorni tra figlio e spesa e proprio ieri sera ha mostrato il suo frigorifero pieno e poi ha voluto fare due conti con i fan. Secondo il vocalist sembra proprio che la sua spesa sia lievitata in questi giorni di quarantena e non solo perché sta cercando di avere sempre le giuste risorse in casa ma anche perché, secondo quanto dice qualcuno, sembra che i prezzi siano un po’ lievitati. Sarà vero oppure no? Sammy se lo chiede parlando con il figlio ma il pensiero di tutti poi vola al suo percorso a Uomini e donne. Il trono classico non ha avuto molta fortuna quest’anno per via degli ascolti un po’ bassi e per le storie poco coinvolgenti ma il suo arrivo avrebbe potuto cambiare tutto grazie alla presenza di Giovanna Abate, ma come finirà adesso tra loro?

SAMMY HASSAN IN QUARANTENA SENZA GIOVANNA ABATE MA…

I due si sono conosciuti in quest’ultimo mese ma adesso che Uomini e donne è sospeso fino a data da destinarsi, cosa succederà? Il trono classico è in pausa e non solo non vedremo in onda le puntate già registrate ma non ci saranno nuove registrazioni e questo significa che i ragazzi non potranno vedersi, almeno ufficialmente. Non sappiamo se la redazione farà da tramite a chi lo chiederà ma sicuramente non sarà la stessa cosa e il loro percorso potrebbe dirsi falsato. Di solito le registrazioni vanno avanti fino a maggio con la messa in onda fino ai primi giorni di giugno, sarà lo stesso quest’anno o l’edizione andrà avanti oltre i tempi previsti? Cosa ne sarà di Sammy e Giovanna Abate?



