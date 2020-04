Sampdoria, il punto/ Dossena: Ranieri lavora bene, il club si salverà (esclusiva)

Pubblicità

In attesa di capire se la stagione della Serie A potrà proseguire, certo possiamo dire che, prima dello stop per l’emergenza coronavirus, è stata una stagione davvero complicata per la Sampdoria. Il club ligure, prima della sospensione della stagione, era infatti impegnato in una strenua battaglia per evitare la retrocessione in Serie B: solo la 16^ posizione per i blucerchiati, con appena 26 punti ottenuti in 25 giornate disputate. Per la Samp un esordio terribile in questa stagione, che è lievemente migliorata solo con l’approdo sulla panchina di Claudio Ranieri, il cui carisma ed esperienza stava aiutando il club ad uscire dal tunnel. Ma pure dopo gli ultimi segnali di ottimismo, la stagione 2019-20 del club ligure non si può comunque dire serena: in aggiunta non sono infatti mancate polemiche anche roventi contro la dirigenza, con il presidente Ferrero sempre nel centro del ciclone per la sua volontà di lasciare la società ligure. Per parlare dunque della stagione passata e del prossimo futuro della Sampdoria abbiamo sentito Beppe Dossena: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come giudica la stagione della Sampdoria? Una stagione negativa, dove la formazione blucerchiata sta cercando di salvarsi.

Crede che alla fine questo obiettivo possa essere raggiunto? Penso che poi la Samp ce la possa fare, la Sampdoria dovrebbe ottenere questo obiettivo.

Come giudica il lavoro di Claudio Ranieri? Ranieri sta facendo un ottimo lavoro. Con la sua esperienza, la sua bravura e competenza di allenatore sta guidando la Sampdoria nel migliore dei modi.

Ranieri potrebbe essere ancora l’allenatore della Samp la prossima stagione? O quali altri nomi per la panchina? Potrebbe essere lui perché no, poi in ogni caso la società deciderà a chi affidare l’incarico di allenatore la prossima stagione.

E Ferrero cosa farà, potrebbe andarsene? Chi lo sa, chi può sapere cosa deciderà di fare Ferrero!

Come sarà la Samp del futuro? Vedremo, del resto anche il calcio dopo il problema del Coronavirus sta cambiando. Quello che è successo, che sta succedendo sta condizionando tutto, anche il calcio. Sapere come sarà la Sampdoria non è facile!

Cosa manca alla Sampdoria per tornare a grandi livelli? Non è semplice ripetere le imprese della Sampdoria che ha fatto la storia del calcio italiano. Del resto anche il calcio di adesso è cambiato. E poi non si può mai sapere cosa potrà succedere, quale Samp sarà, se riuscirà a tornare a ottimi livelli, se questo potrà succedere veramente…

(Franco Vittadini)



