Sampdoria, rifiutati 30 milioni da Gestio Capital/ Corsa contro il tempo: possibile un aumento di capitale

SAMPDORIA, RIFIUTATI 30 MILIONI DA GESTIO CAPITAL

Il futuro della Sampdoria è sempre più in bilico: è notizia di pochi minuti fa, riportata da Sky Sport, quella secondo cui Massimo Ferrero ha rifiutato un’offerta di 30 milioni di euro da Gestio Capital e Aser Group, che da tempo stanno tentando di acquistare il club nella persona, soprattutto, di Andrea Radrizzani. Ricordiamo che la Sampdoria è attualmente gestita dal Trust Rosan, intervenuto a seguito dei guai finanziari di Ferrero: la presidenza del club blucerchiato è passata attualmente nelle mani di Massimo Lanna.

Tuttavia, la richiesta di Ferrero per vendere la Sampdoria sarebbe di 33 milioni di euro a garanzia di due procedure concordate; Radrizzani e Gestio Capital avrebbero in programma un aumento di capitale a 35 milioni, che sarebbe già pronto e sostenibile grazie a Across Fiduciaria. Lui e Matteo Manfredi hanno confermato che nella trattativa è presente Qatar Sports Investments, che controlla anche il Psg, e che ci sono “partner affidabili, competenti e di straordinaria solidità”.

GLI SCENARI PER LA SAMPDORIA

Qual è il problema? Oggi sono previsti il CdA e l’assemblea degli azionisti della Sampdoria. La speranza di Radrizzani è che entro sera si possa arrivare ad un accordo: Manfredi, fondatore di Gestio Capital, ha spiegato chiaramente quale sia il punto della questione. Ovvero: la nuova proprietà vorrebbe rilanciare la Sampdoria dal punto di vista economico e sportivo, ma più passa il tempo e maggiori diventano le complicazioni.

Vale a dire: a oggi lo scenario potrebbe essere quello di un campionato di Serie B (la squadra è aritmeticamente retrocessa tempo fa, ed è ora anche certa dell’ultimo posto in classifica) ma con una forte penalizzazione che, inevitabilmente, condizionerebbe il tentativo di risalita immediata in Serie A. Il quadro peggiore invece è quello di una mancata iscrizione alla cadetteria; da qui, a cascata, si andrebbe poi di divisione in divisione e quindi c’è anche grande incertezza, ogni giorno che passa, su dove la Sampdoria sarebbe costretta a ripartire. A meno che ovviamente la chiusura con Gestio Capital diventi concreta: forse in serata scopriremo qualcosa in più, per il momento si tratta davvero di una corsa contro il tempo.

