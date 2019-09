Samson, La vera storia di Sansone/ Su Italia 1 il film con Rutger Hauer (6 settembre)

Il film Samson – La vera storia di Sansone sarà trasmesso su Italia 1 oggi, venerdì 6 settembre 2019, a partire dalle ore 21,30. Si tratta di una pellicola che è stata prodotta nel 2018 negli Stati Uniti d’America con la regia di Bruce Macdonald in collaborazione con Gabriel Sabloff mentre ovviamente il soggetto ha preso spunto dalla storia biblica legata alla leggenda del possente e forzuto Sansone. Nel cast della pellicola sono presenti numerosi attori di un certo successo a livello internazionale come Taylor James, Jackson Rathoborne, Billy Zane, Rutger Hauer, Caitlin Leahy e Lindsay Wagner.

Samson – La vera storia di Sansone: la trama del film

Sansone è dotato di una straordinaria forza fisica che tuttavia diventa straordinaria e sovraumana per volere di Dio che lo ha scelto per riuscire a condurre il suo popolo verso la libertà rispetto all’oppressione dei filistei. La sua forza sarà conferita in virtù della lunghezza dei suoi capelli permettendogli di avere la meglio del potente esercito nemico senza alcuna difficoltà. Il suo compito non è certamente dei suoi agevoli in quanto richiede una certa nobiltà d’animo e soprattutto dedizione e fede nei confronti della parola del Signore. Aspetti che ben presto Sansone perderà di vista in quanto ammaliato dalla bellezza di una splendida donna di origini filistee, che poi sarà sfruttata dai nemici per scoprire il segreto della sua potenza disumana ossia i capelli. Fatto prigioniero e ormai lontano da quelli che erano i dettami voluti dal Signore, Sansone cercherà di redimersi chiedendo perdono a Dio e soprattutto richiedendo per l’ultima volta la sua eccezionale forza in maniera tale da massacrare quel popolo pagano che stava opprimendo il suo popolo. Sansone sacrificherà la sua vita in nome del Signore che lo aveva sempre guidato.

