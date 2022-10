Samsung, annunciato Android 13 con One UI 5.0/ Ecco tutte le novità in arrivo

Samsung ha ufficializzato l’arrivo dell’aggiornamento Android 13 personalizzato con la nuova interfaccia One UI 5.0. La data da segnarsi in rosso sul calendario sarà quella di lunedì 24 ottobre 2022, e l’aggiornamento sarà rivolto solamente ai top di gamma più recenti della multinazionale sudcoreana. Nel dettaglio One UI 5.0 sarà destinato ai possessori di Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, nonché Z Flip4 e Z Fold4. Si tratterà di un changelog molto corposo come sottolineato dai colleghi di Tuttoandroid.net, che offrirà novità sia dal punto di vista grafico tanto da quello delle funzioni, aggiungendo quindi l’aggiornamento di Android 13 a quello del produttore coreano.

Nel dettaglio saranno sei i punti chiave che verranno modificati, a cominciare da un nuovo look per le icone e le illustrazioni. Ci sarà poi un nuovo pop-up delle chiamate e un nuovo layout per le notifiche. Con One UI 5.0 spazio anche ad una maggiore personalizzazione del proprio dispositivo, dalla schermata di blocco, agli sfondi passando per un nuovo layout dei widget, quindi un’ottimizzazione della produttività: “multitasking migliorato, nuova possibilità di estrazione e scansione di un testo, Samsung Dex e Samsung Notes ottimizzate, Dispositivi Connessi”, fa sapere Tuttoandroid.net.

SAMSUNG, ARRIVA ANDROID 13 CON ONE UI 5.0: CIRCA 3 GB DI AGGIORNAMENTO

Infine, ottimizzata la modalità routine, una nuova modalità sonno, e un’ottimizzazione di privacy e sicurezza, aspetto quest’ultimo mai da sottovalutare. Come detto sopra l’aggiornamento a One UI 5.0 non sarà destinato a tutti gli smartphone di casa Samsung, ma solo a quelli più recenti, e prevederà un peso di quasi 3 gigabyte, precisamente 2854,03 MB, includendo le più recenti patch di sicurezza disponibili aggiornate all’1 ottobre scorso.

Secondo Tuttoandroid, analizzando quanto accaduto in passato, è probabile che entro la fine dell’anno il nuovo sistema operativo aggiornato giunta anche sui top di gamma Galaxy del 2021, Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, e anche per il Galaxy A53 5G.

