Samsung, annunciato One UI Watch 5/ Tutte le novità: dal sonno alla sicurezza

Samsung ha lanciato nelle scorse ore la nuova versione del suo sistema operativo per gli smartwatch, precisamente One UI Watch 5, disponibile sui device Galaxy Watch. Stando a quanto fatto sapere dal colosso sudcoreano, offrirà “esperienze di salute ancora più personalizzate e intuitive e miglioramenti che favoriscono un riposo notturno migliore oltre a numerose funzioni per il fitness e la sicurezza”. Tante le novità di One UI Watch 5, a cominciare dal miglioramento del monitoraggio del sonno. A riguardo Samsung si è soffermata sulla comprensione degli schemi di sonno personali, quindi la costruzione di abitudini sane e quella di un ambiente favorevole per dormire.

Viene mostrato in modo chiaro il punteggio sonno dei vari utenti, con metriche inerenti le fasi del sonno, le ore in cui si russa e anche i livelli di ossigeno nel sangue. Sempre in merito al sonno, è stata implementata una connessione più semplice con altri dispositivi: se ad esempio lo smartwatch rileva che l’utente si è addormentato, SmartThings gli permette di spegnere i vari device collegati di modo da creare un ambiente più consono al riposo. Novità anche per quanto riguarda il fitness, a cominciare dall’opzione Zone della frequenza cardiaca personalizzata introdotta nell’analisi della corsa in tempo reale e nel programma di allenamento a intervalli personalizzato.

SAMSUNG, ECCO ONE UI WATCH 5: LA FUNZIONE SOS

Attraverso la nuova funzione si analizzano le capacità fisiche dell’individuo e si impostano cinque livelli ottimali di intensità dell’allenamento, di modo che l’utente possa stabilire i propri obiettivi a seconda delle proprie capacità. La funzione Itinerario supporta ora la corsa e la camminata, ed inoltre è possibile, se si è a disposizione di un Galaxy Watch Pro, accedere al database di file GPX direttamente attraverso l’applicazione Samsung Health, e ricevere suggerimenti in base a posizione, tempo, popolarità del percorso e via discorrendo.

Infine le funzioni legate alla sicurezza come SOS che permette di comunicare con un numero di telefono delle emergenze, trasmettendo informazioni sulla propria posizione, e sullo stato di salute. One UI Watch 5 sarà disponibile inizialmente sulla prossima serie di Galaswy Watch: la data verrà annunciata a breve.











