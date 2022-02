Samsung Galaxy S22 e Tab S8/ Modelli e prezzi: promozioni di lancio

SAMSUNG GALAXY: “CONSIGLI” GLI ACQUISTI

Con il lancio sul mercato dei Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra e dei Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra, andiamo ad analizzare le tabelle dei modelli e dei prezzi disponibili in Italia. Partiamo dagli smartphone, con Galaxy S22 che sarà acquistabile nella versione da 8GB + 128GB a un prezzo consigliato di 879 euro e nella versione da 8GB + 256GB a un prezzo consigliato di 929 euro. Invece, Galaxy S22+ nella versione da 8GB + 128GB avrà un prezzo consigliato di 1.079 euro e nella versione da 8GB + 256GB a un prezzo consigliato di 1.129 euro. Infine, Galaxy S22 Ultra sarà acquistabile in quattro diverse configurazioni: nella versione da 12GB + 128GB a un prezzo consigliato di 1.279 euro; nella versione da 12GB + 256GB a un prezzo consigliato di 1.379 euro; nella versione da 16GB + 512GB a un prezzo consigliato di 1.489 euro; nella versione da 16GB + 1TB a un prezzo consigliato di 1.689 euro (esclusivo su Samsung.com).

Samsung Galaxy Tab S8/ Caratteristiche e prezzi: tablet più potente di sempre

Passando ai tablet, Galaxy Tab S8 potrà essere acquistato in quattro versioni con display a 11 pollici: Galaxy Tab S8 WiFi (8GB / 128GB) a 799 euro; Galaxy Tab S8 5G (8GB / 128GB) a 949 euro; Galaxy Tab S8 WiFi (8GB / 256GB) a 849 euro; Galaxy Tab S8 5G (8GB / 256GB) a 999 euro. Galaxy Tab S8+ sarà disponibile in Italia in un poker di configurazioni da 12,4 pollici: Galaxy Tab S8+ WiFi (8GB / 128GB) a 999 euro; Galaxy Tab S8+ 5G (8GB / 128GB) a 1.149 euro; Galaxy Tab S8+ WiFi (8GB / 256GB) a 1.049 euro; Galaxy Tab S8+ 5G (8GB / 256GB) a 1.199 euro. Infine, Galaxy Tab S8 Ultra prevede tre opzioni d’acquisto, tutte da 14,6 pollici l’una: Galaxy Tab S8 Ultra WiFi (12GB / 256GB) a 1.29 euro; Galaxy Tab S8 Ultra WiFi (16GB / 512GB) a 1.499 euro; Galaxy Tab S8 Ultra 5G (16GB / 512GB) a 1.649 euro.

Samsung, presentati i modelli Galaxy S22 e Galaxy S22+/ Fotocamere dinamiche e...

SAMSUNG GALAXY: PREZZI, PROMOZIONE DI LANCIO E VALORI

Esaminati i prezzi dei prodotti Samsung Galaxy, osserviamo adesso le promozioni disponibili. Gli utenti che acquisteranno Samsung Galaxy S22 Ultra tra il 9 febbraio e il 10 marzo potranno ricevere gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds Pro, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members. Inoltre, acquistando Samsung Galaxy S22 Ultra entro il 10 marzo è possibile avere una super valutazione del proprio smartphone usato.

Gli utenti che acquisteranno Samsung Galaxy S22 Ultra tra il 9 febbraio e il 10 marzo, invece, potranno ricevere gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds Pro, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members. Inoltre, acquistando Samsung Galaxy S22 Ultra entro il 10 marzo è possibile avere una super valutazione del proprio smartphone usato. Infine, la serie Galaxy Tab S8 sarà disponibile per il preordine a partire dal 9 febbraio. Gli utenti che preordinano il Galaxy Tab S8 Ultra riceveranno la nuova Book Cover Keyboard e coloro che ordinano il Tab S8+ o Tab S8 riceveranno una Book Cover Keyboard Slim.

Samsung Galaxy S22 Ultra, il meglio della serie S e Note/ "Più di uno smartphone"

© RIPRODUZIONE RISERVATA