Samsung Galaxy S23/ Addio ai chip personalizzati, cos’è successo?

Il Samsung Galaxy S23 ha riscosso un ottimo successo, e gran parte di questo, è dovuto alle sue caratteristiche specifiche, tra cui l’installazione del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Quindi per questa volta, il brand sud coreano avrebbe stabilito di dire “addio” al suo processore Exynos.

Una novità che però, potrebbe durare molto poco, dato che le indiscrezioni provenienti dal giornale Business Korea, sostengono che Rahul Tuli, starebbe guidando un team interno dell’azienda Samsung, con l’intento di produrre un chip “home made”, e addirittura, soprannominarlo “Chip Galaxy”.

Samsung Galaxy S23: ci aspettiamo un chip personalizzato?

Per i fans accaniti della società sud coreana, ci dispiace ammettere che Samsung Galaxy S23 non avrà nessun chip personalizzato, così come – almeno fino ad oggi – non lo avranno neppure tutti gli altri device della casa sud coreana.

Ma a confermarlo e smentire la notizia proveniente da Business Korea, è Samsung stessa, che nei quotidiani online avrebbe dichiarato quanto segue:

«Un recente resoconto dei media secondo cui Samsung ha istituito un team interno dedicato allo sviluppo del core della CPU non è vero. Contrariamente alle notizie, da tempo abbiamo più team interni responsabili dello sviluppo e dell’ottimizzazione della CPU, reclutando costantemente talenti globali dai campi pertinenti».

Ma la notizia non riguarda soltanto gli smartphone, ma anche i tablet e laptop della società sud coreana, che non avranno più alcun chip personalizzato. Quindi si continuerà ad avere dei dispositivi con core della CPU di ARM, dato che in passato molti utenti hanno lamentato le performance dei processori di proprietà Exynos.

Samsung è stata coinvolta anche in una controversia di Game Optimization Service. GOS, era un servizio che limitava le performance delle GPU e CPU, per evitare che i device si surriscaldassero durante il loro utilizzo. Una pratica che però, comportava inevitabilmente una usura più veloce della batteria.











