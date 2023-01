Samsung Galaxy S23: data presentazione svelata per sbaglio?/ Ecco quando avverrà

E’ stata forse svelata per sbaglio la data di presentazione del nuovo Samsung Galaxy S23, il top di gamma della multinazionale sudcoreana. Nelle scorse ore un leak della divisione colombiana della stessa azienda tech avrebbe fatto trapelare in anticipo la data del prossimo attesissimo Unpacked, evento attraverso cui Samsung mostra appunto i propri dispositivi nuovi di zecca. Ebbene, secondo quanto emerso, il giorno da cerchiare in rosso sul calendario sarebbe il prossimo 1 febbraio. Ovviamente non vi è certezza a riguardo ma il fatto che l’annuncio sarebbe stato prontamente rimosso, fa pensare che la data di presentazione del nuovo Samsung Galaxy S23 di cui sopra sia decisamente plausibile.

Tra l’altro l’azienda è solita presentare a inizio anno il suo nuovo smartphone, di conseguenza sembra proprio che al grande annuncio manchino all’incirca una ventina di giorni. In attesa di conferme o smentite, va detto che il Samsung Galaxy S23 è stato oggetto di un altro leak importante negli scorsi giorni: tramite una certificazione cinese sarebbero emerse le specifiche tecniche dell’S23 Ultra, il modello più performante del prossimo top di gamma sudcoreano.

SAMSUNG GALAXY S23, DATA D’USCITA SVELATA PER SBAGLIO? ECCO LE SPECIFICHE TECNICHE EMERSE

Ebbene, secondo quanto pubblicato in rete, il nuovo SoC dello smartphone si baserà sulla piattaforma Snapdragon 8 Gen2, come riferito da Multiplayer.it, con un overclock rispetto alle frequenze standard, ed inoltre, ci saranno importanti modifiche al comparto fotografico. Il nuovo S23 avrà un display da 6.8 pollici con tecnologia AMOLED e risoluzione 2K+ (3088x1440p), con l’aggiunta di 16.7 milioni di colori.

Le dimensioni del telefono di casa Samsung saranno invece 163.4×78.1×8.9(mm), con un peso da 233g. La batteria dovrebbe essere da 4.855 mAhh con una ricarica probabile da 25W, mentre la fotocamera posteriore prevedrà quattro diverse lenti da 2MP, 108MP, 12MP e 12MP, con l’aggiunta di una fotocamera anteriore da 12MP. La Ram sarà invece da 8 e 12 GB con l’aggiunta di una memoria che andrà dai 256GB all’1TB. Infine ci sarà il riconoscimento dell’impronta digitale sotto il display e il supporto per il riconoscimento del viso con Face Unlock.

