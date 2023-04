Samsung Galaxy S24 GPU/ Per i benchmark la potenza sarà migliore di iPhone 15

Il prossimo Samsung Galaxy s24 migliorerà la GPU. Al momento, nonostante sia appena uscito l’S23, già si parla di quello che sarà il prossimo modello della casa sud coreana. Il motivo? La notizia strabiliante è che potrebbe una unità di elaborazione grafica ben superiore a quella dell’iPhone 15.

Il chip che monterà il Samsung Galaxy S24, sarà una versione “personalizzata” del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Un modello che verrà rielaborato – seppur lievemente – dal colosso sud coreano, provvedendo ad aumentare la potenza della GPU. E allora, che cosa dobbiamo aspettarci?

Samsung Galaxy s24 GPU: le sorprendenti caratteristiche

Il Samsung Galaxy s24 avrà una GPU da paura. Digital Chat Station, noto leaker esperto in hi tech, fa sapere che Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 potrà far leva sulla GPU Adreno 750, più potente di almeno il 50% rispetto ad Adreno 740, GPU installata sul modello Galaxy S23.

Le differenze tecniche tra i processori sono evidenti. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ha un solo core destinato alle prestazioni di picco, 4 core di fascia media e 3 core per le attività di interesse. Mentre, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 potrà far affidamento su due core di picco e su un’architettura più equilibrata per poter gestire la potenza.

La novità più evidente sarà la potenza della GPU del Samsung Galaxy S24, che montando un’unità d’elaborazione grafica di tutto rispetto, secondo il benchmark, quest’ultima dovrebbe superare la GPU di iPhone 15, che monta Apple A17.

Un risultato precoce e azzardato? Chissà, intanto le indiscrezioni fanno sapere che ci sono buone probabilità che ciò avvenga, proprio perché Samsung potrebbe avere un asso nella manica che gli consentirà di raggiungere questo risultato.

Ma non è tutto, perché altri rumors fanno sapere che Samsung starebbe continuando a lavorare sul processore Exynos 2500, al fine di montarlo sulla serie Samsung Galaxy S25. Gli ingegneri starebbero lavorando per ottimizzare la GPU AMD Radeon, garantendo un bilancio più adeguato.











