Samsung Galaxy S24, i primi render/ Bordi piatti e squadrati: sarà in stile iPhone?

Stanno emergendo in queste ore i render del Samsung Galaxy S24, il top di gamma dell’azienda sudcoreana che sarà presentato come sempre all’inizio dell’anno che verrà. Come segnala Hdblog.it, attorno alla metà del primo mese del nuovo anno dovrebbe essere svelato il nuovo smartphone di fascia alta, di conseguenza i rumors sul prossimo modello si stanno intensificando. Esteticamente, se le indiscrezioni verranno confermate, il nuovo Samsung Galaxy S24 dovrebbe presentare una forma molto simile a quella degli ultimi iPhone, quindi con dei bordi spessi e squadrati. In merito ai modelli, invece, ci sarà la versione base, quindi il Plus e infine l’Ultra, quest’ultimo, il modello più performante del Galaxy S24.

Videogiochi, i prezzi potrebbero aumentare/ Numero uno Capcom: “Costi di sviluppo stanno crescendo”

Esteticamente, così come potete vedere anche dalla foto che trovate qui sopra, ci saranno appunto dei bordi piatti e squadrati, e sugli stessi troveremo i tasti che dovrebbero servire per regolare il volume, quindi il tasto di accessione, e un inserto “a pillola”, forse utilizzato per l’antenna per il chip UWB (Ultra-Wideband) o per il 5G mmWave. Troviamo quindi la porta USB Type-C, di recente introdotta anche nell’iPhone 15 per le normative dell’Unione Europea, poi lo slot per la scheda SIM, un microfono e un alto parlante nella zona inferire, e infine, altri due microfoni in quella superiore.

ChatGPT può ora effettuare ricerche su internet in tempo reale/ Riattivata la funzione Browse with Bing

SAMSUNG GALAXY S24, I PRIMI RENDER: LE DIMENSIONI

A livello di dimensioni, il Galaxy S24 dovrebbe misurare 147 x 70,5 x 7,6 mm, quindi leggermente più grande rispetto al suo predecessore che misura 146,3 x 70,9 x 7,6 mm. Rimane invece identica la disposizione della fotocamera, con i tre sensori disposti in posizione verticale affiancati dal flash LED.

La fotocamera, secondo il leaker Ice Universe, dovrebbe essere doppia da 10MP con zoom ottico 3x e da 50MP 5x con sensore 1/2,52″ e pixel da 0,7μm. Dai render si vede infine una finitura satinata per il vetro posteriore, mentre è lucida per il profilo, cosa quest’ultima che secondo Hdblog.it potrebbe rendere il Galaxy S24 un po’ scivoloso.

Allarme Ue: “X social con più disinformazione e fake news”/ La classifica: Facebook secondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA