Samsung Galaxy S24, primo smartphone IA/ Dalla traduzione live al “circle to search”: cosa può fare

E’ stato ufficialmente svelato il nuovo modello di smartphone top di gamma a firma Samsung, precisamente il Galaxy S24. Nelle scorse ore tutta la famiglia composta dal modello standard, l’Ultra e il “+”, è stata mostrata al mondo intero, un telefono che secondo gli addetti ai lavori potrebbe rivoluzionare il settore per via della forte presenza dell’IA, l’intelligenza artificiale. Sono infatti moltissime le esperienze ottimizzate grazie a questa nuova tecnologia.

“La serie Galaxy S24 trasforma la connessione con il mondo che ci circonda e dà il via al prossimo decennio di innovazione mobile – le parole di TM Roh, President e Head of Mobile eXperience (MX) di Samsung Electronics -. Galaxy AI è il frutto del nostro patrimonio di innovazione e della nostra profonda conoscenza del modo in cui le persone utilizzano i propri smartphone. Siamo entusiasti di vedere come gli utenti di tutto il mondo potranno potenziare la loro vita quotidiana scoprendo infinite nuove possibilità grazie a Galaxy AI”.

SAMSUNG GALAXY S24, PRIMO SMARTPHONE IA: ASSISTENTE SEMPRE A DISPOSIZIONE DELL’UTENTE

Samsung Galaxy S24 è dotato dell’intelligenza artificiale generativa, il primo smartphone di questo tipo mai esistente al mondo. L’idea alla base, come sottolinea il Corriere della Sera, è quella di fornire all’utente un vero e proprio assistente con il vantaggio dello smartphone. I telefoni sono sempre con noi a differenza invece del computer, di conseguenza l’IA, grazie al Galaxy 24, può fornirci in ogni situazione l’aiuto di cui abbiamo bisogno.

Sul telefono della multinazionale sudcoreana si trova Gauss, il proprio modello di intelligenza artificiale generativa, il vero e proprio motore dell’IA dello smartphone. Tre i compiti forniti: fornire agli sviluppatori una soluzione interna di IA, effettuare trascrizioni, traduzioni e conversioni, e infine, generare immagini partendo da un testo o da altre foto. Nel Samsung Galaxy S24 c’è unoltre il supporto di Gemini, il modello linguistico in partnership con Google e la sua funzione Circle to Search.

SAMSUNG GALAXY S24, L’ESEMPIO DI CIO’ CHE PUO’ FARE E IL PREZZO

Il quotidiano di via Solferino specifica inoltre che il Galaxy lavora per una parte on-device mentre dall’altra in cloud. Fra le funzioni senza dubbio più sbalorditive troviamo “Traduzione Live”: se state conversando al telefono con una persona che non parla la vostra lingua, l’intelligenza artificiale tradurrà in automatico sia attraverso testo che voce ciò che il vostro interlocutore sta dicendo, direttamente nell’app.

La traduzione in tempo reale avviene anche nei messaggi delle chat e nelle email. Da segnalare anche la sopra citata Cerchia e Cerca: se state ad esempio vedendo un video, vi basterà cerchiare una parte dell’immagine per ricevere tutte le informazioni possibili sulla stessa. In merito al prezzo, ad oggi è acquistabile sul sito italiano la versione standard a 929 euro o quella S24+ a 1.189 euro mentre non vi è traccia dell’Ultra, che arriverà in un secondo momento. I tagli di RAM disponibili sono attualmente 8 giga per lo standard e 12 per il Plus.

