Samsung Galaxy S24 sarà il primo AI Phone?/ Il telefono integrerà l’intelligenza artificiale generativa

Il Samsung Galaxy S24, in uscita il prossimo mese di gennaio, potrebbe essere il primo AI Phone della storia. Secondo le ultime indiscrezioni circolanti, riportate dai colleghi di Wired, il dispositivo della multinazionale sudcoreana dovrebbe fare dell’intelligenza artificiale una componente fondamentale. A bordo dovrebbe infatti esserci una inedita IA di tipo generativo molto simile a ChatGPT, e che sarà così in grado di assistere a tutte le principali funzionalità dello stesso smartphone, ad esempio la fotocamera, la produttività, ma anche la gestione di appunti, i documenti da redigere e molto altro ancora.

Si tratterebbe di una vera e propria chicca ma soprattutto di un unicum sul mercato, visto che ad oggi non esistono smartphone integrati con l’IA, neanche il più recente iPhone 15. Al momento è infatti possibile utilizzare ChatGPT di Open AI sui cellulari grazie alla versione per Android e iOS introdotta poche settimane fa, ma il progetto di Samsung con il Galaxy S24 andrebbe ben oltre, visto che in questo caso stiamo parlando di una vera e propria funzione nativa basata sull’intelligenza artificiale di tipo generativo da poter essere utilizzata in ogni ambito.

SAMSUNG GALAXY S24 SARÀ IL PRIMO AI PHONE? PER COSA POTRÀ ESSERE SFRUTTATA L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L’IA potrà quindi tornare utile ad esempio quando si devono scrive email, ma anche documenti, messaggi, nella ricerca di informazioni sul web, insomma, in tutto ciò che facciamo quando abbiamo in mano il nostro telefono. Si pensi anche agli ottimi risvolti dal punto di vista multimediale, ad esempio per modificare foto, video e tracce musicali, una serie quasi infinita di possibilità che non può che non lasciare a bocca aperta.

In attesa di conferme ricordiamo che il Samsung Galaxy S24 dovrebbe essere dotato dello Snapdragon 8 Gen 3 nel Nord America e in Cina, mentre in Italia e nel resto del mondo monterà il chip di proprietà Exynos 2400. I colori dovrebbero essere giallo, arancione, azzurro, verde chiaro e viola in alternativa ai classici nero e grigio, mentre la presentazione dovrebbe avvenire il 18 gennaio 2024.

