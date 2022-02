Samsung Galaxy Tab S8/ Caratteristiche e prezzi: tablet più potente di sempre

Samsung Galaxy Tab S8: il tablet più evoluto!

Samsung Electronics ha annunciato la nuova serie Galaxy Tab S8, che include Galaxy Tab S8 e S8+, e Tab S8 Ultra, il tablet della gamma con il display più ampio ed evoluto e le prestazioni più avanzate che Galaxy Tab S abbia mai offerto. L’hardware sofisticato, le funzioni di produttività premium e l’ecosistema senza soluzione di continuità su cui possono contare gli utenti Galaxy sono combinati in un unico dispositivo, progettato per essere un compagno perfetto in un mondo always-on e video-first. La serie Galaxy Tab S8 offre la libertà e la flessibilità per lavorare e giocare ovunque come mai prima.

Oggi più che mai gli utenti si affidano ai tablet per le videochiamate e lo streaming. In tal senso, Galaxy Tab S8 offre una migliore esperienza di videoconferenza, con fotocamere anteriori ultra grandangolari, una configurazione a tre microfoni e una tecnologia intelligente di auto-framing. Assicurate anche capacità multitasking rivoluzionarie con Windows Multi-active potenziato e Samsung DeX, una condivisione di file facile e sicura con Quick Share protetto da password e una maggiore produttività con il nuovo, processore super-veloce da 4nm e una più fluida che mai S Pen inclusa nella confezione. Tutto questo è racchiuso in un sottile e resistente telaio Armor Aluminum per una maggiore portabilità. Per migliorare ulteriormente l’esperienza mobile la serie Galaxy Tab S8 opera in sinergia con l’intero ecosistema di dispositivi Galaxy, con funzioni come Second Screen e Buds Auto Switch .

Un mondo più ampio con il primo Galaxy Tab S8 Ultra

“Poiché ci affidiamo sempre di più ai video per rimanere connessi e per l’intrattenimento, sappiamo che la caratteristica più interessante di un tablet è il grande schermo e la portabilità”, ha dichiarato TM Roh, President & Head of MX Business di Samsung Electronics. “Abbiamo lavorato per anni sull’innovazione nelle esperienze mobile per perfezionare la serie Galaxy Tab S8, e per superare i limiti di ciò che è possibile effettuare su un tablet con Galaxy Tab S8 Ultra”.

Galaxy Tab S8 Ultra offre un’esperienza tablet premium diversa da qualsiasi Galaxy Tab precedente. Con l’ampio display Super AMOLED da 14,6 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, vanta anche le cornici più sottili di sempre di un Galaxy Tab a 6,3 mm, che offre un rapporto ottimale tra schermo e corpo per un’esperienza davvero coinvolgente. Lo splendido display è contenuto nel telaio più sottile, leggero e resistente di sempre, protetto da una cornice in alluminio Armor che è oltre il 30% più resistente ai graffi e il 40% meno soggetto a piegarsi rispetto a Galaxy Tab S7. Con la tecnologia più premium che l’utente può portare sempre con sé, Galaxy Tab S8 Ultra è costruito per immergersi completamente in ogni video, film, gioco e altro ancora, in mobilità. Dotato di due potenti fotocamere anteriori da 12MP, Tab S8 Ultra trasforma anche l’esperienza di videochiamata con una qualità video 4K professionale. L’hardware avanzato incontra il software con la tecnologia auto-framing di Samsung, che mantiene l’utente automaticamente a fuoco durante una chiamata, mentre anche lo zoom in o out si attiva per includere nuovi partecipanti. Inoltre, i tre microfoni di precisione utilizzano la tecnologia avanzata di riduzione del rumore per evitare rumori indesiderati di sottofondo. I Quad Speakers con Dolby Atmos®, presenti su tutti e tre i modelli Galaxy Tab S8, assicurano che tutto suoni in modo incredibile, con dettagli e chiarezza realistici.

Samsun Galaxy Tab S8: lavoro, svago e connessione come mai prima d’ora

Sia che l’utente voglia dare sfogo alla creatività, essere immerso in un gioco dinamico e senza lag, o semplicemente fare multitasking con facilità, la serie Galaxy Tab S8 è l’ideale per prestazioni imbattibili. Dotati del primo chip a 4nm, il processore più veloce di sempre in un tablet Galaxy, Galaxy Tab S8 e S8+ offrono anche un’ampia RAM e memoria di archiviazione adatte a qualsiasi compito. Tab S8 Ultra offre fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage, e tutti e tre i modelli offrono uno la memoria espandibile fino a 1 TB con scheda microSD opzionale.

Galaxy Tab S8 è anche la prima serie di tablet Samsung a supportare il Wi-Fi 6E, che fornisce fino al doppio della larghezza di banda e la velocità massima di Wi-Fi 6, e con una qualità di rete ottimizzata non sarà necessario preoccuparsi per le connessioni deboli. In alternativa, è possibile condividere contenuti in un lampo con il super veloce e sicuro Galaxy 5G; sia per collegarsi a lezione in remoto o per gestire le email in viaggio, una qualità di rete ottimizzata consente di diminuire lo stress legato alle connessioni instabili. Con Galaxy Tab S8 è possibile essere sempre produttivi, in quanto è alimentato da una batteria intelligente che dura tutto il giorno e assicura ore di riproduzione video durante una maratona di film. Supporta la ricarica super-veloce a 45W, che può raggiungere il 100% di carica in 80 minuti. Se altri dispositivi hanno bisogno di una carica mentre l’utente è fuori casa, è necessario soltanto collegare Galaxy Tab S8 a uno smartphone Galaxy S22 con un cavo USB-C, e l’incredibile batteria a ricarica rapida del tablet può fungere da caricabatterie portatile.

S Pen e registrazione: le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S8

Tab S8 Ultra e Tab S8+ sono dotati di una nuova e perfezionata S Pen che utilizza un algoritmo di previsione per una latenza estremamente bassa, offrendo un’incredibile esperienza di scrittura equiparabile alla scrittura su carta. E per la prima volta in assoluto, la partnership esclusiva di Samsung con Clip Studio Paint permette di trasformare lo smartphone in una tavolozza di colori digitali, l’S Pen in un pennello e l’ampio schermo del Galaxy Tab S8 in una tela. Consente la personalizzazione delle opzioni del pennello, e di selezionare persino i colori vividi del mondo reale dalle foto scattate con il proprio smartphone .

Le nuove capacità di registrazione 4K di Galaxy Tab S8 Ultra permettono di registrare video nitidi e accattivanti sia con la fotocamera posteriore che con quella frontale ultra-grandangolare. I content creator e gli streamer possono registrare tutorial online e giocare senza sforzo, utilizzando i Selfie Video personalizzabili che sono ora integrati in Samsung Screen Recorder. Con il primo strumento di editing di LumaFusion in arrivo su Galaxy, sarà presto possibile l’utilizzo di Galaxy Tab S8 e S Pen per fare modifiche di precisione ai video 4K. L’ampio display di Galaxy Tab S8 Ultra consente anche di dividere facilmente lo schermo in più finestre ridimensionabili, in modo tale da poter lavorare in multitasking senza dover passare da un’app all’altra. È possibile prendere appunti, cercare siti web e annotare le diapositive di una presentazione, il tutto in un’unica visualizzazione. I tablet giocano anche un ruolo importante nel tenere gli utenti connessi con gli altri. Samsung ha collaborato con Google per fornire esperienze di videochiamata e condivisione istantanee ancora migliori attraverso Google Duo, in modo da poter guardare insieme agli amici i video su YouTube, condividere il browser per pianificare il prossimo incontro, o sviluppare idee creative usando JamBoard , la lavagna interattiva di Google.

Samsung Galaxy Tab S8: infinite possibilità con Galaxy

La serie Galaxy Tab S8 funziona perfettamente con l’intero ecosistema Galaxy. Ciò significa piena flessibilità per vivere appieno la propria esperienza mobile e possibilità di usare in modo facile e immediato più dispositivi Galaxy insieme. L’interfaccia utente One UI Tab 4 di Samsung offre un’esperienza coerente e intuitiva, una connettività senza soluzione di continuità, per passare facilmente dal proprio Galaxy Tab S8 allo smartphone e al PC e viceversa.

Nei momenti di ispirazione fuori casa, l’utente può utilizzare la S Pen per annotare i promemoria nella nuova e migliorata app Samsung Notes sulla serie Galaxy Tab S8 e visualizzarli sul proprio smartphone in seguito, per una facile consultazione. E con la serie Galaxy Tab S8 e Galaxy S22 Ultra, Quick Share consente di condividere foto, video e file tra i dispositivi due volte più velocemente di prima. Grazie all’Auto Switch, i Galaxy Buds si collegheranno automaticamente da Galaxy Tab S8 a Galaxy S22, così che gli utenti possano passare da un dispositivo all’altro in un attimo. E, per la prima volta, Samsung Health è disponibile sui tablet Galaxy in modo da poter visualizzare video di fitness per l’allenamento e tenere traccia dei dati di salute e fitness da Galaxy Watch su uno schermo più grande. È, inoltre, possibile trasformare Galaxy Tab S8 in un secondo monitor portatile , con capacità touchscreen per i PC Galaxy, per un multitasking side-by-side. E miglioramenti a Samsung DeX , una pratica soluzione per il desktop che trasforma Galaxy Tab S8 dalla modalità tablet alla modalità desktop, ora consentono di aprire finestre di app trasparenti e il mirroring di DeX per quando è necessario condividere lo schermo del tablet su un display esterno.

Samsung Galaxy Tab S8, un tablet di cui fidarsi e sentirsi soddisfatti

Nel mondo sempre connesso di oggi, la sicurezza è più importante che mai, ed è per questo che tutti e tre i modelli Galaxy Tab S8 sono dotati di nuove funzionalità che danno la possibilità di monitorare quando la fotocamera e il microfono del tablet sono in uso e consentono di bloccare istantaneamente tutti gli accessi alle app per evitare registrazioni indesiderate. La serie Galaxy Tab S8 è anche protetta dalla piattaforma Knox Vault di Samsung, leader nel settore, che cripta i dati personali e mantiene i file memorizzati e le informazioni isolate dal sistema operativo principale del dispositivo, in modo da salvaguardarlo dagli attacchi. Tutti i dispositivi della gamma sono dotati di un intuitivo scanner di impronte digitali che permette di sbloccare il tablet con un solo tocco.

Come parte dell’impegno di Samsung a garantire agli utenti le migliori prestazioni ed esperienze mobile possibili, la serie Galaxy Tab S8 sarà supportata da un massimo di quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android. Ora milioni di utenti Galaxy possono prolungare il ciclo di vita dei loro dispositivi ancora di più senza perdersi le ultime novità in materia di sicurezza, produttività e altre funzioni interessanti, dal momento che Samsung continua a portare avanti questo impegno su tutta la linea di prodotti e l’ecosistema Galaxy.

Design, prezzi e disponibilità di Samsung Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 Ultra è disponibile in Graphite, una tonalità elegante e senza tempo, mentre i Tab S8 e S8+ sono disponibili in tre sofisticate tonalità: Graphite, Silver e Pink Gold. Samsung sta anche lanciando una nuova Tab S8 Ultra Book Cover Keyboard che migliora ulteriormente la funzionalità di Galaxy Tab S8 Ultra con copri tasti più ampi e retroilluminati, impostazioni di scelta rapida personalizzabili e angoli di posizione regolabili. Book Cover Keyboard è realizzata in pelle poliuretanica antimicrobica di prima qualità e con un touchpad rivestito in vetro che permette una digitazione fluida e reattiva. In più, Wireless Keyboard Share può collegare la tastiera a uno smartphone Galaxy per una facile digitazione su più dispositivi.

Vi sono numerose possibilità di esprimere il proprio stile personale con accessori e componenti aggiuntivi esclusivi per Tab S8, tra cui una Note View Cover trasparente che consente la scrittura a mano con S Pen, anche mentre la cover protegge lo schermo, e un’accattivante Strap Cover per mantenere il proprio Tab S8 nella posizione che l’utente preferisce. Samsung è anche orgogliosa di contribuire a ridurre la plastica degli oceani e proteggere il pianeta, in quanto Galaxy Tab S8 è parzialmente costruito con componenti in plastica recuperate da reti da pesca in disuso. Adottando questa pratica, Samsung contribuisce a guidare il settore in questo senso. I dispositivi Galaxy Tab S8 hanno anche il packaging più sottile mai realizzato da Samsung, prodotto con carta proveniente da fonti sostenibili, il che permette all’azienda di ridurre le emissioni e produrre una quantità minore di rifiuti. La serie Galaxy Tab S8 sarà disponibile per il preordine a partire dal 9 febbraio. Gli utenti che preordinano il Galaxy Tab S8 Ultra riceveranno la nuova Book Cover Keyboard, e quelli che ordinano il Tab S8+ o Tab S8 riceveranno una Book Cover Keyboard Slim. Galaxy Tab S8 sarà acquistabile nel mercato italiano ad un prezzo che parte da 799 euro. Galaxy Tab S8+ sarà acquistabile nel mercato italiano ad un prezzo che parte da 999 euro. Galaxy Tab S8 Ultra sarà acquistabile nel mercato italiano ad un prezzo che parte da 1.299 euro.



