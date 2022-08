Samsung Galaxy Unpacked 2022/ Video streaming: Z Fold 4, Z Flip 4 e Watch 5

E’ scattato ufficialmente il conto alla rovescia per il Samsung Galaxy Unpacked 2022. Alle ore 15:00 di oggi, 10 agosto 2022, la multinazionale sudcoreana svelerà i suoi nuovi smartphone e un nuovo smartwatch, in quello che resta uno degli eventi tecnologici più attesi dell’anno. Per quanto riguarda i cellulari, i rumors spingono verso la presentazione dei due nuovi pieghevoli della famiglia Z, leggasi il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4, entrambi leader del settore. In merito invece allo smartwatch, Samsung dovrebbe mostrare il nuovo Galaxy Watch 5, ed inoltre, dovrebbero essere svelati anche gli ultimi modelli di auricolari, le cuffie bluetooth, oltre ad accessori vari.

In rete circolano da settimane indiscrezioni e notizie in merito alle nuove presentazioni di casa Samsung, e praticamente si sa ogni cosa dei nuovi prodotti svelati, a cominciare da come dovrebbe essere Samsung Galaxy Z Fold 4, che dovrebbe prevedere uno schermo interno AMOLED pieghevole da 7,6 pollici con risoluzione QXGA, più uno schermo esterno AMOLED HD+ da 6,2 pollici, tutti è due con una spettacolare frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

SAMSUNG GALAXY UNPACKED 2022: QUELLO CHE SAPPIAMO

Il cuore pulsante del nuovo Z Fold sarà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, con l’aggiunta di 12 GB di RAM e due storage da 256 o 512 GB. Importante il comparto fotografico, che presenterà una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel, e una fotocamera interna da 4 megapixel, con l’aggiunta di una esterna da 10 megapixel.

Android 12 con OneUE 4.1.1 sarà il sistema operativo mentre la batteria sarà da 4.400 mAh. In occasione del Samsung Galaxy Unpacked 2022 verrà mostrato anche il Samsung Galaxy Z Flip 4, invece, dovrebbe presentare uno schermo con una piega meno evidente rispetto al passato, una batteria da 3.700 mAh e il processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Infine, per quanto riguarda il Galaxy Watch 5, sarà presentato nelle versioni da 40, 44 e 45 millimetri, e dovrebbe essere prevista anche una versione Pro. Tutto tace infine per le auricolari senza fili Galaxy Buds Pro 2. Di seguito il link al canale ufficiale Youtube di Samsung per seguire l’evento in diretta live streaming.

