Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4/ Caratteristiche, prezzi e dove acquistarli

E’ calato ufficialmente il sipario sui due nuovi smartphone pieghevoli di casa Samsung, leggasi lo Z Fold 4 e lo Z Flip 4. Entrambi sono stati presentati nella giornata di ieri in occasione dell’evento Samsung Galaxy Unpacked 2022, confermando le indiscrezioni delle scorse settimane. I due pieghevoli si presentano con poche modifiche ma sostanziali, divenendo quindi più potenti e nel contempo più performanti rispetto ai loro predecessori. Lo Z Fold 4 è già stato ribattezzato dagli addetti ai lavori il telefono del multitasking per via della sua capacità a svolgere più operazioni in contemporanea, e questo è reso possibile grazie al display interno da ben 7.6 pollici, e soprattutto dal sistema operativo Android 12L.

Molto interessante anche l’integrazione con le app di casa Microsoft come Office e Outlook, nonché con quelle di Google, per uno smartphone che permette quindi di svolgere qualsiasi operazione a 360 gradi, quasi come fosse un computer. Il Samsung Z Flip 4, invece, si arricchisce rispetto al suo predecessore di un display esterno da 1.9 pollici che permette di effettuare chiamate, rispondere ai messaggi e controllare i widget.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4 E Z FLIP 4: SI PARTE DA 1.149 EURO

La cerniera e i bordi, così come per il Fold, sono stati ridotti, di modo da poterne ottimizzare le dimensioni, mentre in merito al comparto fotografico è stato introdotto da Samsung un sensore più luminoso del 65 per cento rispetto allo Z Flip 3; la batteria è da 3.700 mAh con una ricarica al 50 per cento in 30 minuti circa.

Veniamo infine alle disponibilità e ai prezzi. Il Samsung Galaxy Z Fold 4 e lo Z Flip 4 sono entrambi disponibili su Amazon e con prezzi che partono da 1.149 euro. Nel dettaglio, qui potrete acquistare il modello di Z Fold 4 da 256 gigabyte a 1.879 euro, mentre a questo link troverete lo Z Flip 4 con storage da 128 gigabyte a 1.149 euro. I prezzi non sono accessibili a tutti ma sono giustificati dall’alta tecnologia contenuta nei due nuovi pieghevoli coreani.

