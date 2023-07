Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5/ Caratteristiche e prezzi

Ecco i Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5: disvelata la quinta generazione degli smartphone pieghevoli della celebre marca. Come riportato dal Corriere della Sera, sono due le novità principali e la prima accomuna entrambi i modelli: parliamo della cerniera Flex Hinge, che garantisce una perfetta chiusura dei pieghevoli. La seconda novità riguarda il solo Flip: lo schermo esterno diventa grande e pienamente utilizzabile senza aprire il telefono. Come Oppo e Motorola, dunque.

Non è tutto. Samsung ha infatti presentato tre nuovi Galaxy Tab S9 e due Galaxy Watch 6. “Con i suoi dispositivi pieghevoli Samsung sta rivoluzionando l’industria mobile dettando gli standard e migliorando continuamente le esperienze dei propri utenti. Ogni giorno sempre più persone scelgono i nostri device pieghevoli perché sono gli unici in grado di offrire l’esperienza che gli utenti desiderano. Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 testimoniano il nostro impegno nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti attraverso una tecnologia sempre più innovativa”, le parole di TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics.

Le novità del mondo Samsung Galaxy

Come evidenziato dal Corriere, i Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 sono acquistabili in preordine a partire dal 26 luglio, con disponibilità generale a partire dall’11 agosto. Galaxy Z Flip5 sarà disponibile nei colori Mint, Graphite, Cream e Lavender. Dono due le configurazioni disponibili, ecco i relativi prezzi: la versione da 256 GB al prezzo consigliato di 1249 euro e la versione da 512 GB al prezzo consigliato di 1369 euro. Per quanto concerne il Galaxy Z Fold 5, invece: la versione da 256 GB al prezzo consigliato di 1999 euro e la versione da 512 GB al prezzo consigliato di 2119 euro. Ma non è tutto: è disponibile infatti la versione da 1TB al prezzo consigliato di 2359 euro.

