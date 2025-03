Samsung One UI 7, il nuovo aggiornamento del software di gestione utilizzato sui dispositivi Samsung, è in arrivo. In queste ore, come riporta Hdblog.it, Samsung ha infatti ufficializzato che l’aggiornamento sarà disponibile fra circa una ventina di giorni, precisamente il prossimo 7 aprile 2025. Grazie a questo nuovo update numerosi telefoni del noto marchio sudcoreano potranno essere aggiornati con Samsung One UI7, dopo che quest’ultima aveva fatto il suo debutto a inizio anno sui nuovi Samsung Galaxy S25, il top di gamma in quanto a smartphone dell’azienda coreana.

Starlink incognita, Ue valuta alternative per l'Ucraina/ Da Eutelsat a Leonardo: i progetti in campo

Tante le novità che verranno introdotte per Samsung One UI 7, a cominciare da una grafica ridisegnata, passando poi da una serie di funzionalità che faranno ampio uso dell’intelligenza artificiale, di modo da semplificare la vita dell’utilizzatore finale di casa Samsung e dei possessori dei cellulari del marchio Galaxy.

Etichetta energetica smartphone/ Device con più vita e più ecologici (13 marzo 2025)

Ma vediamo prima di tutto quali saranno i telefoni che riceveranno questo aggiornamento, a cominciare dalla famiglia Samsung Galaxy S4, quindi il modello standard, poi il Plus e l’Ultra. Attenzione anche alla famiglia numero 6 dei pieghevoli, ovvero, il Galaxy Z Fold 6 e il Flip 6.

Dopo di che l’aggiornamento a Samsung One UI 7 riguarderà altri telefoni un po’ più datati, visto che in un secondo tempo troveremo il Samsung Galaxy S24 FE, quindi il Galaxy S23, nonché l’SF23, poi la famiglia di pieghevoli 5, leggasi lo Z Fold 5 e il Filp 5, e infine i due tablet Galaxy Tab S10 e il Galaxy Tab S9, di conseguenza parliamo di dispositivi con al massimo un paio di anni alle spalle o giù di lì. Tutti gli altri, invece, non potranno ricevere l’aggiornamento, visto che il sistema operativo installato non potrà supportare tutte le novità rilasciate con Samsung One UI 7.

Rome Technopole presenta AI & Analytics Hub/ Il progetto per la digitalizzazione delle imprese

SAMSUNG ONE UI 7, COSA CAMBIERA’

Fra le principali migliore introdotte troveremo, come detto sopra, una nuova interfaccia grafica che sarà all’insegna della semplificazione, con i widget e anche la schermata di blocco che sono stati completamente rivisti, garantendo all’utente il massimo della personalizzazione. Spicca senza dubbio la Now Bar, che permette di avere degli aggiornamenti live del proprio telefono ma direttamente dalla schermata di blocco, senza quindi prima sbloccare il cellulare stesso.

Ad esempio si potrà controllare quanto sta facendo la nostra squadra del cuore, ma anche visualizzare il brano che si sta ascoltando sulle Galaxu Buds, e ancora, controllare un allenamento, senza appunto sbloccare il proprio dispositivo, senza dubbio una interessante comodità.

SAMSUNG ONE UI 7, TUTTE LE NOVITÀ RIGUARDANTI L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Fra le funzioni riguardanti l’intelligenza artificiale, invece, occhio ad AI Select, che permetterà di svolgere vari funzioni assieme, senza dover aprire più applicazioni. Writing Assist, invece, come facilmente intuibile è un assistente alla scrittura, e formatta e sintetizza i testi in maniera automatica. Ci sarà poi un altro assistente, Drawing Assist, che invece riguarderà l’aspetto immagini, trasformando idee in “disegni” attraverso dei semplici input che possono essere dei test, degli schizzi o altre immagini preesistenti. Infine occhio ad Audio Eraser, che permetterà di isolare ad esempio specifici suoni in un video, come ad esempio la cattura di rumori di fondo, di musica o di voci.

Grazie a questo nuovo aggiornamento a One UI 7, ci sarà poi una maggiore integrazione con l’intelligenza artificiale Google Gemini, attraverso cui potremo meglio controllare il nostro smartphone tramite comandi vocali. Basterà ad esempio schiacciare il tasto laterale e generare una richiesta, ad esempio “Trova un sushi nel giro di un raggio di 20 chilometri da casa mia che abbia una zona per bambini”, e nel giro di pochi istanti verranno restituite una serie di risposte, anche in questo caso senza dover scomodare un’altra applicazione. La cosa basilare è che i comandi vocali saranno molto più naturali, e ad esempio basterà dire “ho un po’ di fastidio alle orecchie”, affinchè verranno consigliati suggerimenti su come migliorare l’audio e via discorrendo.