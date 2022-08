Samsung, RAM da 1 TB entro il 2024/ Ma lavora anche su velocità: obiettivo 7000 MT/s

Le memorie di nuova generazione stanno facendo sempre un passo in avanti, implementando potenza e memoria di capacità. Oggi Samsung annuncia la RAM da 1 TB in uscita entro i prossimi due anni.

La notizia arriva insieme all’annuncio delle nuove memorie RAM di Samsung e quest’ultime verranno introdotte insieme alle nuove CPU per Intel e AMD. Infatti grazie a questi processori di nuova generazione Samsung potrà mettere in commercio le sue memorie RDIMM/LRDIMM da 512 GB di DDR5 a 16 Gb e 24 Gb.

Samsung RAM 1 TB: i passaggi necessari per introdurle sul mercato

Il secondo passaggio per introdurre la memoria RAM da 1 TB di Samsung, dovrebbe essere la transizione agli IC a 32GB. Infatti questo passaggio dovrebbe permettere a Samsung di introdurre le sue nuove memorie RAM da 1 TB. Stando ai calcoli sulle date di uscita, la potentissima memoria di ultima generazione dovrebbe essere disponibile tra fine 2023 e inizio 2024.

Come ben sappiamo, la tecnologia è sempre in continua crescita, infatti l’adattamento dei componenti degli IC a 32GB e 64GB per le memorie DDR5 dovrebbe essere un ulteriore passo in avanti, dando addirittura la possibilità di realizzare RAM da 2TB o addirittura superiore. Infatti l’ingegnere della sezione DRAM Planning di Samsung, Aaron Choi, nel giro di pochissimi anni, potrebbero essere disponibili i “primi device con decine di Terabyte di RAM“.

Samsung non sta lavorando solamente sulle capacità delle memorie, infatti l’azienda sta lavorando anche sulla velocità di essi. Proprio per questo motivo l’azienda coreana introdurrà le memorie DDR5-5200 e DDR5-5600 per i client, ma successivamente non è esclusa la possibilità che arrivino anche delle memorie RAM poco più veloci.

Nello specifico, grazie alla collaborazione con Corsair e G.Skill, nel giro di pochissimi anni, potrebbero arrivare delle memorie con la potenza di velocità di 6800 MT/s e di 7000 MT/s. Questo è tutto quello che si sa al momento sulle memorie RAM da 1 TB di Samsung.











