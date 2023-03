Samu ‘ruba’ il premio Tim a Mattia al serale di Amici 2023?/ Doppio colpo di scena in studio

Amici 2023 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola perde il titolo di eterna Tim-star: c’entra Samuele Segreto

Si infiamma la competizione di Amici 2023, con in palio, tra gli altri, il premio Tim, che alla seconda puntata serale del talent show vede più vicino al riconoscimento Samuele Segreto, a discapito di Mattia Zenzola. Il premio TIM, entro la puntata finale di Amici prevista con la decretazione del vincitore del montepremi e i vincitori dei vari riconoscimenti al talento per le categorie concorrenziali di canto e ballo, verrà ritirato da uno dei concorrenti in corsa, anche se- in onore al suo valore- é in corso un contest, la gara Tim tra i concorrenti del talent show, a cui é abilitata alle votazioni la Tim community.

Lo stesso contest, nel pre-serale di Amici 2023, vedeva spesso Mattia Zenzola vincitore alla consuetudinaria puntata domenicale. Ma nella nuova puntata del serale di Amici 2023, prevista questo sabato di fine marzo 2023, così come accadeva nella puntata serale precedente, il ballerino di hip hop e attore nel cast di Beppe Fiorello, Stranizza d’amuri, Segreto, ruba la vittoria del contest al bel latinista biondo.

Il valore del premio Tim

O almeno questo é stando a quanto si apprende della attesa puntata di Amici 2023 prodotta e condotta da Maria De Filippi, relativamente agli spoiler TV forniti online da Superguida TV e Amici news. “Prova Tim vinta ancora una volta da Samu. -si apprende dalle curiose anticipazioni TV delle ultime ore, quando ormai manca poco alla messa in onda della puntata – Nel daytime ha sempre vinto Mattia”. Gli esperti delle anticipazioni TV, poi, ci tengono a sottolineare che “Ora, per il secondo sabato consecutivo, è Samu che si aggiudica tale onore”. Ma quanto vale il premio Tim? L’ambito premio altro non é che un riconoscimento al talento, previsto al serale di Amici 2023, e del valore di 30mila euro in gettoni d’oro. Chi se lo aggiudicherà?

