SAMU SEGRETO, CHI È? DA AMICI 22 AL CINEMA/ “Attore per caso, grato a Beppe Fiorello”

Samuele Segreto, in arte Samu, dopo l’eliminazione da Amici 22, sbarcherà al cinema con “Stranizza d’amuri”, film diretto da Beppe Fiorello. Oltre ad essere ballerino, è infatti anche attore da quando era bambino. “Ho iniziato a ballare a 7 anni, è stata subito la mia passione. Dopo due mesi ho fatto la prima gara. Il cinema non l’ho cercato, è arrivato da solo tramite una locandina di un saggio. Io ero stampato lì, magro con le occhiaie e i capelli rasati. A Palermo cercavano un bambino per un film sulla Seconda Guerra Mondiale. Mi contattarono e feci il provino. Mi inserirono in una agenzia e da lì cominciarono a chiamare”, ha raccontato a Verissimo.

A fargli una sorpresa nel salotto di Silvia Toffanin è stato proprio Beppe Fiorello, che lo ha riempito di complimenti. “Sono grato a Beppe, è come se fossimo parenti. Non è scontato che in un contesto lavorativo si crei un rapporto del genere. Per lui provo tanta stima”, ha ammesso Samuele Segreto. (agg. di Chiara Ferrara)

Samu Segreto, da Amici 22 al cinema: il successo di Stranizza d’Amuri

Il pubblico di Amici 22 lo conosce come Samu, allievo di Emanuel Lo che ha conquistato il serale ed è stato l’eliminato della terza puntata, ma in realtà Samuele Segreto è anche un talentuoso attore. Nonostante la sua giovane età (18 anni), Samu ha già recitato in alcune importanti produzioni cinematografiche. Nel 2015 ha recitato in ”In guerra per amore ”, con regia di Pif, nel ruolo Sebastiano; nel 2018 in “Il mio corpo vi seppellirà”, con regia di G. La Parola, nel ruolo Turi; è inoltre il protagonista di “Stranizza D’Amuri”, film diretto da Beppe Fiorello, uscito al cinema il 23 marzo 2023.

Una grandissima emozione per Samuele Segreto recitare in un film che racconta un caso di cronaca realmente avvenuto negli anni ’80, noto come “il delitto di Giarre”. “Sono fiero e tutto questo affetto mi emoziona, grazie, grazie a tutti. Abbiamo fatto una cosa bellissima”, ha dichiarato Samu dopo aver visto per la prima volta la pellicola completa al cinema.

Samu Segreto: “Ballerino o attore? Ecco cosa voglio fare da grande”

Se però si chiede a Samu se voglia essere un attore o un ballerino, lui svela di voler essere entrambe le cose ma di avere comunque una propensione per la danza. Lo ha ammesso prima di lasciare la scuola di Amici 22, che lo ha reso noto al grande pubblico. “Qua dentro mi sento di aver dato tutto quello che ho, il mondo fuori non si ferma. – ha dichiarato Samu dopo aver lasciato la scuola di Amici 22 – Penso che si sia aggiunto qualcosa in me, le cose che non andavano bene ora le gestisco meglio. È stata l’esperienza più importante della mia vita, non vi dimenticherò mai.” Ora lo vediamo al cinema e, nei prossimi mesi, sarà a New York e ci resterà per un anno grazie alla borsa di studio vinta in una celebre compagnia di ballo.

