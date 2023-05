Samu Segreto imita Emanuel Lo dopo Amici/ La reazione di Giorgia: “Uguale”

Samu Segreto e l’imitazione di Emanuel Lo

Samu Segreto è stato un allievo di Amici 2023 e, all’interno della scuola, si è fatto notare oltre che per il suo talento, anche per la sua grande educazione. Grazie agli insegnamenti ricevuti ad Amici, Samu ha mostrato subito di avere un grande talento ballerino a cui ha unito anche un talento artistico più completo. Il giovane ballerino, infatti, è protagonista del film di Beppe Fiorello dal titolo “Stranizza d’Amuri” in cui interpreta un giovane omosessuale che vive nella Sicilia degli anni Ottanta. Un ruolo impegnativo e che Samu ha saputo interpretare al meglio tirando fuori anche le sue doti di attore.

Doti che ha dimostrato di avere anche imitando Emanuel Lo dando vita ad una performance assolutamente perfetta. Il video dell’imitazione è stato pubblicato sui social dallo stesso Emanuel Lo e ha scatenato la pronta reazione di Giorgia e del figlio della coppia Samuel.

La reazione di Giorgia all’imitazione di Samu Segreto

Un’imitazione assolutamente perfetta quella di Samu Segreto che riesce a ripetere il tono della voce e i movimenti di Emanuel Lo. Sotto il video della performance, sono comparsi i commenti di Raimondo Todaro e Beppe Fiorello, ma soprattutto quello di Giorgia, la compagna di Emanuel Lo.

La cantante ha riportato il parere del figlio Samuel che, dopo aver visto l’imitazione del padre fatta dall’ex ballerino di Amici, ha dato la propria sentenza. “Samuel ha detto che è uguale”.

