Samu Segreto innamorato di Elena D’amario?/ “La invito per un passo a due, chi lo sa…”

Samu Segreto, ad Amici 22 il “sogno” di ballare con Elena D’Amario

Pur essendo passati alcuni mesi dalla chiusura della straripante stagione di Amici 22, i protagonisti della scuola più seguita d’Italia continuano ad essere al centro dell’attenzione. Tra nuovi progetti professionali e aneddoti più leggeri, Samu Segreto risulta soprattutto sui social tra i profili più seguiti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il giovane ballerino – come racconta Novella 2000 – è stato di recente ospite di Lorella Cuccarini nel format youtube “Dimmi di te”. Per l’occasione, sono emersi alcuni discorsi che hanno particolarmente incuriosito il mondo del web.

Nel corso dell’intervista rilasciata da Samu Segreto a Dimmi di te – programma di Lorella Cuccarini – c’è stato spazio per ricordare il primo ballo del giovane in compagnia di Elena D’Amario, professionista di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice ha dunque ricordato al ballerino le emozioni provate in quel momento, definito quasi come un sogno avverato e ambito da diverso tempo. Tra l’altro, Samu Segreto – come racconta il portale – aveva confessato di aver avuto una vera e propria cotta per la ballerina professionista.

Samu Segreto, parole al miele per Elena D’Amario dopo Amici 22: “Mi ispira…”

Nel ripercorrere l’aneddoto del primo ballo di Samu Segreto con Elena D’Amario, Lorella Cuccarini ha colto l’occasione per incalzare con una tenera battuta. A quel punto – come riporta Novella 2000 – il giovane ballerino si è lasciato andare: “… Ero con Elena, che stimo da morire; mi sono mezzo innamorato da più punti di vista. Lei è stupenda: mi piace l’energia che trasmette sia quando balla che come persona. È solare ed energica, sembra una che non si abbatte, mi ispira”. Parole cariche di elogio e stima quelle di Samu Segreto, che a tratti – simpaticamente parlando – sembrano quasi una dichiarazione d’amore.

Nel prosieguo dell’intervista – come riporta il portale – Lorella Cuccarini ha incalzato ulteriormente Samu Segreto in riferimento alla stima nei confronti di Elena D’Amario. Nello specifico, ad un certo punto avrebbe chiesto al giovane ballerino quale sarebbe il passo a due dei suoi sogni. In particolare, si è soffermata nel chiedere quale sarebbe il o la partner con la quale vorrebbe ballare, aggiungendo: “... Puoi dirmi anche Elena D’Amario“. L’ex ballerino di Amici 22 ha dunque risposto, con tanto di tenero imbarazzo: “Io la invito a fare un passo a due insieme; penso che potrebbe pure capitare, chi lo sa!“.











