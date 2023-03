Samu Segreto protagonista film di Beppe Fiorello/ “Sta realizzando un grande sogno”

Beppe Fiorello parla del film con protagonista Samu Segreto: le sue parole

Beppe Fiorello, ospite a Che tempo che fa, ha parlato del film Stranizza D’amuri di cui è il regista che racconta un fatto di cronaca degli anni’80, avvenuto in Sicilia. Protagonista di questa pellicola l’allievo di Amici 22 Samu Segreto che, come ricorda Fabio Fazio, in questo momento è alle prese con il talent show.

“Sta realizzando un altro grande sogno” svela Beppe Fiorello parlando del ballerino-attore, prima di passare al racconto del film. Come riporta Biccy, il regista spiega: “Il film racconta un fatto accaduto nel 1980 che io ho spostato di due anni, nel 1982, per farlo combaciare con i Mondiali di Calcio. Quell’anno in Sicilia due ragazzi scomparvero nel nulla e tra loro si sapeva che c’era una storia d’amore che vivevano liberamente. I due ragazzi verranno poi ritrovati uccisi con le mani intrecciate fra loro con un bigliettino al loro fianco ‘ce ne andiamo perché non sopportiamo le ingiurie‘. Con una pistola al loro fianco. Si parlò di omicidio-suicidio”.

Samu Segreto, la sua carriera cinematografica

Samu Segreto sta per approdare su grande schermo con Stranizza D’amuri, film diretto da Beppe Fiorello che affronta il tema dei diritti degli omosessuali. Lo stesso regista, a Che tempo che fa, ha spiegato le ragioni dietro questa pellicola: “Sono orgoglioso di essere siciliano perché la Sicilia ha generato il movimento più grande per i diritti degli omosessuali. Di questo purtroppo se ne parla poco, si parla sempre e solo di mafia, patriarcato, macismo. Ma vorrei che questo film – nel suo piccolo – facesse capire che ArciGay è nato nella mia terra”.

Per l’allievo di Amici 22, però, non è questo l’esordio su grande schermo; Samu Segreto, infatti, ha già preso parte a diverse pellicole: In Guerra Per Amore di Pif (2015), Il Mio Corpo Vi Seppellirà (2018), Mario Francese (2015) e L’Ora – Inchiostro contro Piombo (2019)”. Insomma, il ballerino-attore gode già di esperienza nel campo cinematografico che gli sta dando molte soddisfazioni.











