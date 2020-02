Samuel Baiocchi e Alessia/ Uomini e Donne: lui chiude? “Devi dire la verità”

Samuel Baiocchi e Alessia chiudono la frequentazione? Nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, il cavaliere e la dama, arrivata in trasmissione per lui, si siederanno al centro dello studio per fare il punto sul loro rapporto. Nonostante l’attrazione fisica evidente, Samuel e Alessia non riescono a trovare un punto d’incontro per poter portare su un livello più alto la loro conoscenza. Nella scorsa puntata, Alessia ha svelato di aver trascorso una serata a casa sua con Samuel che, tuttavia, ad un certo punto l’ha lasciata sola andando via perchè non aveva gradito il suo bacio. I due, tuttavia, hanno continuato a frequentarsi nonostante la dama non si fidi delle intenzioni di Samuel, convinto che sia necessario avere un approccio fisico che, per il momento, Alessia non vuole. Nella nuova puntata, però, ci sarà una svolta.

SAMUEL BAIOCCHI E ALESSIA CHIUDONO A UOMINI E DONNE?

Dopo aver chiuso la conoscenza con Aurora, Samuel Baiocchi ha deciso di continuare a conoscere Alessia. Tra i due, però, le cose non vanno nel migliore dei modi come conferma il video delle anticipazioni pubblicato da WittyTv. “Devi dire la verità”, dirà Samuel di fronte alle parole di Alessia che confermerà di non riuscire a fidarsi totalmente di lui e di aver paura di essere improvvisamente lasciata come è successo alle altre dame che hanno frequentato Samuel. Di fronte ai dubbi di entrambi, Maria De Filippi rivolgerà la fatidica domanda. Il cavaliere, dunque, deciderà di chiudere definitivamente la frequentazione con Alessia?

