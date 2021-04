Samuel Baldassarre è morto a 5 anni/ Addio delle Iene, il nonno: “Siamo distrutti”

Il piccolo Samuel Baldassarre è morto a soli 5 anni. Il bambino era affetto da una malattia rara che non ha ancora un nome. Mamma Martina e papà Andrea avevano raccontato la storia del loro, piccolo guerriero alle Iene che oggi, nel giorno in cui la vita di Samuel è finita, hanno pubblicato il video del servizio. A raccontare la storia di Samuel era stata l’inviata Nina Palmieri che aveva raccolto le parole dei genitori. “Ha bisogni particolari, però è come tuti gli altri. Non sta seduto, non regge la testa, non guarda, non ride, non m’ha mai fatto un sorriso, non mi ha mai guardato. Però ride e mi guarda a modo suo”, aveva raccontato alle Iene mamma Martina.

Samuel era in cura presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma dove avevano scoperto che il piccolo soffriva di una “malattia genetica ipomielinizzante” rarissima.

IL RICORDO DEL NONNO DEL PICCOLO SAMUEL BALDASSARRE

Samuel era nato con un parto normalissimo. Tutto stava andando per il meglio, ma due mesi e mezzo dopo la nascita, il bambino ha cominciato a stare male. Per il piccolo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Nessuna cura e nessun farmaco che potesse aiutarlo a combattere la sua battaglia. Le Iene, raccogliendo la testimonianza dei genitori, avevano provato ad aiutarlo. Oggi, il dolore per la scomparsa del piccolo Samuel è immenso. “I suoi grandi occhi neri esprimevano più di mille parole. Siamo distrutti per la perdita del nostro piccolo angelo”, sono le parole di nonno Felice riportate dalle Iene. Cliccate qui per vedere il video del servizio.

