Questo è un periodo davvero importante per la cantante Giorgia, che oltre ad essersi rivelata un’eccellente conduttrice a X Factor 2024, torna anche a Sanremo 2025 con Carlo Conti. Da tutti è apprezzatissima per il suo carattere solare e per il fatto di aver scritto alcune delle canzoni più belle della storia della musica italiana, come “Gocce di memoria“, “Vivo per lei” insieme a Bocelli e “Di sole e d’azzurro“.

Molti sono legati anche alla sua vita privata e alla lunga storia d’amore che la lega a Emanuel Lo, coreografo che vediamo ad Amici impegnato tutti i giorni nel programma di Maria De Filippi. Pare che lui si sia innamorato della cantante nel lontano 1994 dopo averla vista cantare il suo cavallo di battaglia “Come saprei” a Sanremo dello stesso anno. Emanuel Lo ha otto anni in meno di lei, e insieme hanno avuto un figlio di nome Samuel, venuto al mondo nel 2010 a febbraio. I genitori non condividono molto sulla loro privacy specialmente sul ragazzo per non mettere sotto i riflettori la loro vita privata.

Qualche tempo fa, Giorgia aveva postato sui social una foto di Samuel che aveva compiuto 14 anni. Nell’immagine si vede il ragazzo che prende in braccio la mamma e in quel frangente aveva spiegato il rapporto con il figlio a Vanity Fair, dicendo che loro studiano insieme, che Samuel fa il liceo scientifico vicino a casa e che lei si ritiene una madre severa: “Volevo fare l’insegnante“, dice. All’epoca, infatti, si era quasi laureata alla facoltà di Lingue ma dopo Sanremo aveva deciso di abbandonare gli studi. Non tutti sanno che Giorgia ha fatto molta fatica a rimanere incinta di Samuel.

La cantante stessa aveva spiegato di aver sofferto tantissimo per via del fatto di non riuscire ad avere una gravidanza. Poi, 14 anni fa è nato il suo Samuel e per lui ha fatto sempre di tutto, come prendere l’aereo nonostante la fobia che glielo impediva. “Nessuno può dire a una donna come gestire il proprio corpo, si può scegliere di non fare un figlio, farlo da sole, farlo con un uomo, una donna… E lo dico io, che ho sofferto tanto perché non rimanevo incinta” aveva spiegato a Vanity Fair, definendosi una convinta femminista.