Samuel Eto’o, incidente d’auto spaventoso/ Frontale con bus: l’ex Inter in ospedale

L’ex stella del calcio mondiale, Samuel Eto’o, è stata vittima di un brutto incidente stradale in Camerun. L’ex attaccante, fra le altre, di Inter e Barcellona, si trovava a bordo della sua auto, un fuoristrada di marca indefinita, quando è stato speronato da un autobus di linea per poi sbandare e terminare la sua folle corsa al di là della sede stradale. Stando a quanto riferito dai colleghi di Fanpage, al momento la vicenda non è stata ancora ricostruita nella sua totalità, ma le immagini che ci giungono dal Camerun, pubblicate sui vari social, sono eloquenti, e mostrano l’auto di Samuel Eto’o, con il muso completamente accartocciato, chiaro indizio di un impatto violentissimo. L’incidente si è verificato di preciso nella zona di Nkongsamba della nazione natia dell’ex star nerazzurra, e fortunatamente, nonostante l’impatto impressionante, le condizioni fisiche del giocatore non sono gravi.

SAMUEL ETO’O, INCIDENTE D’AUTO IN CAMERUN: LE INFO EMERSE

Samuel Eto’o è stato ricoverato in ospedale a seguito del doloroso impatto, anche se non sono stati forniti dettagli in più sulle sue condizioni fisiche. Si sa solo che l’ex stella della nazionale camerunese non è assolutamente in fin di vita, e che il suo quadro clinico sia stabile, ma non è chiaro se Samuel Eto’o abbia subito qualche frattura, l’entità delle lesioni, in quale ospedale si trovi, ne tanto meno se lo stesso è stato sottoposto a qualche intervento chirurgico. Anche in merito alla dinamica dell’incidente, come detto sopra, si sa ben poco, se non il fatto che l’ex calciatore stesse procedendo su una strada dove il traffico non era sostenuto: non si sa però se l’incidente sia stato provocato da una manovra azzardata del giocatore o dell’autista del bus, mentre visto il frontale completamente schiacciato è certo che l’impatto sia avvenuto ad alta velocità. Stando a quanto raccontato da alcuni media camerunesi, l’intervento dell’ambulanza è stato tempestivo, con le prime cure sul posto prima del ricovero ospedaliero. Sono attese novità nel corso della giornata.



