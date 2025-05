SAMUEL GATTO, IL CASO OGGI A FARWEST

Samuel Gatto nel mirino di Farwest, che ha realizzato un’inchiesta giornalistica esclusiva sull’oro, puntando le sue telecamere sull’uomo che avrebbe truffato diverse persone per milioni di euro vendendo lingotti inesistenti. Dunque, il programma condotto da Salvo Sottile torna a occuparsi della Global Group Consulting, anticipando novità importanti proprio su Gatto.

Numeri vincenti Million Day di oggi 10 maggio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Stando a quanto emerso finora dalle indagini, l’uomo sarebbe il capo di un’organizzazione che ha messo in piedi la cosiddetta truffa dei lingotti d’oro in cui sarebbero caduti circa 5mila italiani. Come per altre truffe, anche questa sarebbe stata realizzata promettendo guadagni facili.

In questo caso al centro della truffa ci sono dei lingotti d’oro inesistenti, al vertice invece ci sarebbe Samuel Gatto, attualmente latitante con la moglie: per la procura di Milano e la Guardia di Finanza sarebbe a capo di un’associazione a delinquere, costituita da almeno 5 persone, di cui alcune sarebbero finite in carcere, altre sono ai domiciliari, che era attiva in Italia alla ricerca di persone da convincere a investire denaro, in cambio di un rendimento del 4% al mese, quindi il 48% all’anno.

Allerta meteo oggi, 10 maggio 2025/ Gialla in Alto Adige: piogge e rischio frane nella provincia di Bolzano

DA SAMUEL GATTO AL NUOVO SCHEMA PONZI

Lo schema usato era quello Ponzi: era fondamentale trovare nuovi “investitori”, perché i loro soldi servivano a pagare i rendimenti garantiti a quelli precedenti, in un circolo vizioso che poi è esploso. Il gruppo, nascosto dietro la società Global Consulting Group, era arrivato a gestire un capitale di 60 milioni di euro, ma solo una parte di questa somma sarebbe stata usata per acquisto di oro, pare il 15%.

Infatti, una parte dei fondi veniva usata per i primi investitori, l’altra per arricchire chi aveva messo in piedi tutto il sistema. Questo sistema avrebbe fatto leva su una struttura societaria complessa e su una rete di promozione molto estesa, tra passaparola e social, per attirare nuove vittime, che alla fine sarebbero 5mila. Inoltre, si sarebbe avvalso di una valuta interna per fare acquisti di lusso, complicando il recupero delle somme investite.

Liliana Resinovich/ Sergio “Frattura vertebra? Qualcuno sta mettendo del fumo per non scoprire la verità”

L’indagine ha consentito di apprendere che era stata creata un’app e che il denaro poteva essere prelevato con una procedura lunga e complicata, che poteva arrivare a tre mesi. Dopo le prime denunce, sono scattate le indagini, ma starebbero fioccando ora alla procura di Milano, che ha effettuato decine di perquisizioni in Italia e sequestrato 23 milioni di euro, al momento senza arrivare a Samuel Gatto, attualmente irreperibile insieme alla moglie.