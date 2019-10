Samuel, Gruppi/ Bootcamp: quali sceglierà per Home Visit? (X Factor 13)

Sarà Samuel a guidare la categoria dei gruppi a X Factor 13, una categoria che sente vicina e che, grazie ai Subsonica, ha segnato il suo percorso musicale. “Gruppi – si legge sul profilo social del cantante – E chi lo avrebbe mai detto! Il buon @alecattelan mi ha affidato la categoria che forse più mi appartiene. Da adesso però parte la gara cari @realmaramaionchi, @damalikessa e @sferaebbasta!”. Quella dei gruppi, spiega infatti il leader dei Subsonica, è la categoria che sente più vicina, “dato che sono nato e cresciuto in mezzo a un gruppo e so come si vive insieme”. Pur ammettendo di aver individuato delle potenzialità tra i protagonisti degli under uomini e delle under donne, Samuel sa che nelle band può dare il massimo e, dopo le attente selezioni delle ultime settimane, ha già un’idea su chi orientare la propria scelta: “ho visto due o tre cose interessanti, mi sono già fatto le mie idee”

Samuel: “Ecco cosa cerco nei gruppi”

Certo di aver già individuato i gruppi che hanno quel qualcosa in più, Samuel si avvia all’appuntamento con i Bootcamp della nuova stagione di X Factor 13. “Quello che cerco nei gruppi – spiega il giudice in un filmato condiviso sul sito ufficiale del talent – è l’insieme musicale, che deve dare un suono nuovo”. Questa sera, in occasione degli attesissimi Bootcamp, il prossimo passo di Samuel sarà quello di selezionare cinque band in tutto tra quelle che hanno superato le selezioni precedenti: alcune sono riuscite ad approdare a questa fase delle selezioni collezionando ben quattro sì, altre sono state scelte a discrezione dei quattro giudici. Ora, però, tocca solo a Samuel formulare il verdetto decisivo, formando la sua prima squadra di talenti, alla ricerca del suo nuovo grande successo televisivo.

Samuel: “Vediamo se la mia idea è quella giusta”

Quali saranno i gruppi, tra i dodici attualmente in gara, che questa sera riusciranno a superare i Bootcamp di X Factor 13 e approdare agli attesissimi Home Visit? Samuel non ha dubbi e sui social anticipa: “Si potranno contare sulle dita di una mano. Tra quelli visti nell’ultima puntata di @xfactoritalia – chiede il noto giudice – chi deve per forza andare agli #HomeVisit? Io mi sono fatto un’idea, vediamo se è quella giusta o se i ragazzi saranno in grado di cambiare la mia prospettiva”. Anche se le idee sono già abbastanza chiare, Samuel anticipa che i giochi sono ancora aperti e ciò che accadrà questa sera sarà una diretta conseguenza di ciò che i diversi gruppi ancora in gara gli trasmetteranno. Le band che questa sera si scontreranno sono: i Metriaksak, i Seawards, gli Accasaccio, i Booda, i K_Mono, gli Ambo I Lati, i Keemosabe, i Monkey Tempura, gli Ophelya, i Kyber, i Sierra e i TNL. Chi approderà agli Home Visits?



© RIPRODUZIONE RISERVATA