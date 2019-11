Samuel, Gruppi/ Il suo team è il più quotato: cosa accadrà stasera? (X Factor 2019)

La scorsa settimana Samuel ha “perso un pezzo”. Nel corso della nuova puntata di X Factor 2019 infatti, i concorrenti eliminati sono stati proprio i Seawards. All’indomani dall’eliminazione, il gruppo si è lasciato intervistare da Vanity Fair, parlando pure del vocal coach. “Dopo la puntata siamo andati a divertirci insieme a Samuel e al producer che ci ha seguiti in questo percorso. Samuel è straordinario, così come si vede in tv: veniva in studio anche quando non c’erano le telecamere e non era chiamato a farlo. Si vedeva che ci teneva”, hanno spiegato Giulia e Loris. In queste ore proprio Samuel, in attesa di vederlo live stasera, ha postato uno scatto con la sua band, ed un messaggio “cifrato”? “Sta settimana ne esce uno nuovo, che in realtà è vecchio però anche un po’ nuovo… io intanto sto a metà oceano e ci sono onde alte alte e giocatori d’azzardo poca verità e patina di veleno che inebria la platea uccidendola dolcemente, guardò verso la mia città e la vedo lontana, mi manca, allora navigo ancora più forte in mezzo alla prossima tempesta! E come al solito porteremo il veliero al suo posto… nel boschetto!”, scrive il musicista torinese con i Subsonica alle spalle.

Samuel, il suo team consacrato alla vittoria di X Factor 2019?

L’ultimo Live X Factor 2019 si è concluso con l’inaspettata esclusione dei Seawords, il gruppo di Samuel che ha perso contro l’artista di Sfera Ebbasta, Giordana Petralia, che ha guadagnato l’accesso alla prossima puntata dedicata agli inediti. In lavagna ScommesseItalia parità di quote tra il team di Mara Maionchi e quello di Samuel, entrambi favoriti alla vittoria finale di X Factor 2019, a quota 2.00, seguiti da quello di Sfera Ebbasta, il cui successo si gioca a 4.75. Fanalino di coda del talent, Malika Ayane, infatti la vittoria di un suo artista è lontana, a 15.00. Proprio Samuel, prima del debutto, aveva raccontato per quale motivo aveva accettato di partecipare al talent show: “Io devo il mio percorso artistico a una ricerca di sensazioni di paura. Quei momenti della vita in cui succede qualcosa dentro di te che deve aiutarti a superare un problema o comunque un momento particolare. Quella tensione genera una sorta di creatività che ti spinge ad andare avanti, ad evolverti. Io ero arrivato. Io ero arrivato a un momento in cui di salire sul palco non avevo più paura. Di entrare in uno studio per fare un disco non avevo più paura. La televisione invece mi faceva molta paura. Me ne fa ancora adesso. E quindi fondamentalmente questa scelta è legata alla necessità di creare un’esplosività nella mia vita in questo momento storico”, ha raccontato intervistato da AffariItaliani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA