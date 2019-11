Samuel, Gruppi/ Nuove “scintille” in vista con Sfera Ebbasta? (X Factor 2019)

Samuel Romano, leader dei Subsonica, torna protagonista questa sera a X Factor per quello che sarà il sesto appuntamento coi live del talent show musicale targato Sky Uno e dopo che i concorrenti si erano dati battaglia con gli inediti. E nelle ultime stanno facendo discutere, sia in positivo sia in negativo, le assegnazioni dei vari giudici per gli artisti del proprio team col 47enne cantautore e chitarrista torinese che per la categoria delle band ha fatto delle scelte abbastanza inusuali: infatti i due gruppi “superstiti” nella sua scuderia, ovvero i Booda e i Sierra, si dovranno cimentare sul palco di X Factor con due brani a detta di qualcuno non propriamente nelle loro corde ma che, almeno nelle intenzioni di Samuel, potrebbero anche valorizzare il loro stile e far risalire posizioni alle band che pare non abbiano ancora convinto al 100%. Ai Booda toccherà infatti “Hold up”, noto (ma non troppo…) pezzo di Beyoncè, mentre i Sierra dovranno cimentarsi col maestro Ennio Morricone e con la sua “The ecstasy of gold” (tratta dalla colonna sonora de “Il buono, il brutto, il cattivo”. A tal proposito, Samuel ha provato a motivare le sue decisioni mentre la vocalist dei Booda ha candidamente ammesso di essere rimasta spiazzata da questa assegnazione, scegliendo tra i vari artisti proprio una delle regine dell’r&b.

SAMUEL E LA POLEMICA CON SFERA EBBASTA

Ad ogni modo Samuel Romano, mentre su Instagram festeggia con un eloquente post (“Due su due!” riferendosi al fatto che i suoi due gruppi sono ancora in gioco, mentre nelle settimane passate aveva perso per strada i Seawards) gli apprezzamenti che il suo team sta riscuotendo, ha dato vita nel corso del precedente live a uno scontro verbale con Sfera Ebbasta, con tanto di scintille attorno alla querelle legata al brano di Giordana Petralia. Come è noto, il leader dei Subsonica ha in un certo senso “smascherato” in diretta il trapper e la sua pupilla, rivelando che il brano di quest’ultima “Chasing Paper” non è stato scritto anche da Sia. “Io non penso che Sia abbia chiamato per fare il pezzo a Giordana” ha detto lapidariamente Samuel e alla replica di Sfera che spiegava come proprio Sia avesse lasciato questo pezzo alla casa discografica, il numero uno dei Subsonica ha ribattuto che era una ragione in più per credere che non fosse stata scritta apposta per Giordana, alludendo al fatto che l’artista nemmeno sappia chi sia quest’ultima. Nella puntata di questa sera vedremo andare in scena un nuovo capitolo di questa polemica che potrebbe dare un po’ di pepe a questa edizione di X Factor?

AL CONCERTO IN RICORDO DI TOMASO CAVANNA

Intanto nell’ultima settimana Samuel Romano si è esibito in quel dell’Alcatraz di Milano, assieme ad altri artisti del calibro di Jovanotti, i Negrita, i Bluvertigo, Alex Britti e tanti altri per ricordare Tomaso Cavanna ad alcuni mesi dalla scomparsa. L’ex produttore discografico ed organizzatore di eventi si era spento lo scorso agosto stroncato da un cancro e la serata milanese ha voluto riunire, tra musica e ricordi, tutti coloro che l’hanno conosciuto e apprezzato: e alla vigilia dell’evento che ha visto la conduzione di Victoria Cabello e Marco Maccarini, con la presenza sul palco pure del sindaco Beppe Sala, Samuel ha postato sul proprio profilo Instagram un suo pensiero per Cavanna, affiancandolo ad un loro scatto insieme in bianco e nero. “Quando un amico se ne va è come se avessi un respiro in meno, uno sguardo in meno, un sorriso in meno” ha scritto l’artista torinese, spiegando che ciò che resta adesso è solo un “silenzio in più” e che, nonostante la tragedia sia avvenuta ad agosto, non si è ancora abituato all’assenza del suo amico Tomy. “Questa sera suoniamo per te” ha scritto in calce al post dedicandogli idealmente il concerto andato poi in scena all’Alcatraz.





