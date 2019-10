Samuel/ “La scelta dei gruppi? Devo far fede al mio mondo musicale” (X Factor 13)

Per Samuel, storico leader dei Subsonica, la gara di X Factor 13 entra nel vivo. Dopo i complicati Bootcamp delle scorse settimane, che hanno scatenato più di qualche polemica a causa della chiacchierata eliminazione dei Keemosabe a favore dei Seawards, il giudice dei gruppi torna in scena, determinato a selezionare ulteriormente la rosa dei talenti da portare agli Home Visit. Questa sera, infatti, le squadre passeranno da cinque a tre. Samuel ha già assicurato di avere le idee ben chiare sulle scelte da effettuare a X Factor, forte di quell’esperienza più che ventennale al timone di un gruppo che negli anni ha macinato successi e consensi. E anche se le sue decisioni in fatto di concorrenti hanno scontentato una grossa fetta della platea di X Factor, lui assicura: la strada da percorrere è ancora lunga e i risultati non tarderanno ad arrivare.

Samuel:”Scegliendo qualcuno che non appartiene alla mia linea…”

Samuel, fra poche ore, affronterà i suoi primi Home Visit a X Factor 13 con i cinque gruppi selezionati nel lungo percorso dei Bootcamp. Si tratta dei Kyber, i K_Mono, dei Sierra, dei Booda e del duo dei Seawards. Cinque realtà di giovanissimi, tutti dotati di grande talento, che questa sera dovranno duellare per conquistare uno dei tre posti disponibili ai live. Chi riuscirà a soddisfare le richieste del coach? Nel corso delle selezioni, e nei successivi Bootcamp, Samuel si è rivelato un vero osso duro; anche quando si è trattato di eliminare una delle band più talentuose ammettendo, senza mezzi termini, che con loro non avrebbe potuto fare il percorso che voleva: “l’ho fatto per loro – ha svelato il giudice – devo far fede a quello che è il mio mondo musicale, a quello che potrei darvi, perché scegliendo qualcuno di voi che non appartiene a quella linea che ho deciso io potrei anche rovinarlo”.

Samuel, polemica sui social: “Torna a suonare”

A un passo dagli Home Visit di X Factor 13, Samuel è stato investito da una piccola polemica sui social. Un fan l’ha infatti criticato per il suo nuovo percorso a X Factor, bacchettandolo per quelle scelte così discusse ed esortandolo a tornare in un ruolo che da sempre gli è più congeniale, quello del musicista. “Torna a suonare – scrive un follower sui social – Che giudice non sei al altezza”. Il giudice ha scelto di non replicare a queste parole al vetriolo, ma a farlo sono stati i suoi numerosissimi follower, che di fronte alle sue scelte così chiacchierate, hanno deciso di dargli fiducia: “Un musicista sa fare anche il giudice di X Factor… forse meglio di tutti”, ha scritto una fan. “Solo i 2 rapper non mi piacciono ma ho il massimo rispetto per lui”. A prendere le difese dell’artista, anche tanti altri follower, che non hanno perso occasione di elogiare il suo percorso: “Io ti adoro… quest’anno seguo X Factor perché ci sei tu”, “Che dire… sempre il numero 1”.



