Samuel/ Le assegnazioni per il terzo live dei Gruppi (X Factor 13)

Sono i gruppi di Samuel a tenere banco nei live di X Factor 2019. Nella seconda puntata in onda giovedì scorso, infatti, gli animi si sono scaldati proprio sull’esibizione dei Booda, band fra i talenti di punta della scuderia del coach. Il gruppo ha ottenuto l’ennesimo riconoscimento di questa fortunata stagione di live, sulle note del brano assegnato loro da Samuel, “Take Ü There” di Skrillex, Diplo ft. Kiesza, nonostante qualche piccolo intoppo sottolineato da Mara Maionchi. “Se passiamo il turno, facciamo un’orgia!“, ha detto Samuel rivolto ai sui talenti; “invitami!”, ha replicato la Maionchi. “Vengo anch’io!”, ha concluso sfera Ebbasta, mettendo fine a quello che si è rivelato uno dei siparietti più interessanti del secondo live della stagione. Ma Samuel è riuscito ad incanalare al meglio anche le energie di un’altra band della sua scuderia: stiamo parlando dei Sierra, che sulle note del brano assegnato loro dal coach, hanno dato prova di un talento indiscutibile.

Samuel: “Saranno assegnazioni marittime”

Anche i Seawards sono riusciti a ottenere ampi riconoscimenti nella loro ultima esibizione a X Factor 2019. L’assegnazione di Samuel si è infatti rivelata più che adeguata alle loro corde, tanto da conquistare il parere della regina della giuria, Mara Maionchi: “siete stati bravi, siete cristallini”, ha detto infatti la coach nel giudicare la loro performance. Va da sé che la nuova sfida di Samuel riparte dalle assegnazioni della nuova puntata, brani che il coach dovrà scegliere attentamente per non rischiare eventuali scivoloni. Tuttavia, in un recente video condiviso sui social, Samuel ha svelato di essersi preparato al meglio e, in vista della decisione più importante della settimana, ha sorpreso in suoi fan con una diretta da una pescheria: “Ci stiamo preparando alle assegnazioni di questa sera – ha spiegato con ironia il leader dei Subsonica – saranno delle assegnazioni marittime”.

Gruppi al top, ma il web si divide. E Samuel…

Sui social fioccano copiosi i commenti di chi elogia il percorso di Samuel a X Factor 2019. La sua squadra di gruppi, composta dai Seawards, i Booda e i Sierra continua infatti ad eccellere, con tre percorsi di crescita differenti, ma che si alimentano con costanza settimana dopo settimana. “Evvàiiiiii Samu!!! Per ora sei arrivato a tenere intatto il tuo gruppo, continua così!”, scrive una fan in risposta a uno scatto postato suo profilo ufficiale. “Tu sei super come i tuoi ragazzi”, fa notare un’altra. E poi ancora: “Stai facendo un ottimo lavoro!”, “Hai una grande squadra”; tra i commenti, però, non mancano pareri discordanti: c’è infatti chi crede che quello al bancone di X Factor 13 non sia il posto giusto per un talento come Samuel: “Tu sei forte… confermi ciò che sei. Ma spero – scrive una follower – che il prossimo anno tu non faccia parte di sta pagliacciata…”.



