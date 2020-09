Samuel Peron: “Ancora positivo al covid”/ Ballando: chi al posto di Raimondo Todaro?

Niente da fare, il ballerino Samuel Peron non può ancora rientrare nel corpo di ballo del programma di Rai Uno, Ballando con le Stelle, la cui prima puntata è scattata lo scorso sabato dopo mille ritardi. Peron era stato trovato positivo al coronavirus lo scorso fine mese, e la notizia era divenuta pubblica il 25 di agosto, assieme a quella della positività di Rosalinda Celentano. A ormai esattamente un mese da quella data, però, il peggio non sembra essere ancora passato per il ballerino vicentino. Attraverso un posto sulla propria pagina Instagram ha infatti fatto sapere: “Lo dico postando una foto con il sorriso giusto per sdrammatizzare, anche se in effetti sono molto rammaricato della situazione in cui mi trovo per via del #covid_19”. Quindi Peron aggiunge e spiega meglio nel dettaglio cosa gli sta capitando: “Sembrava tutto stesse per finire ed invece il responso dell’ultimo tampone mi ha riportato alla dura verità di questa maledetta forma virale. Sono ancora positivo al Covid, quindi per chi volesse sapere del mio rientro a #ballandoconlestelle ad oggi non vi so rispondere. Attendo giorni negativi per renderli emotivamente positivi”.

SAMUEL PERON “SONO ANCORA POSITIVO”. TODARO DA CHI SARA’ SOSTITUITO?

Sembrava ormai prossimo il suo ritorno a Ballando, ma bisognerà ancora attendere un po’, e a questo punto non si sa se lo stesso Peron rientrerà mai nel programma. In queste ore si parlava di un suo possibile “come back” anche per sostituire un altro collega del programma di Rai Uno, leggasi Raimondo Todaro, il partner di Elisa Isoardi, che è stato ricoverato d’urgenza per una appendicite, e che di conseguenza non ci sarà per la puntata in programma sabato prossimo, 26 settembre. Lo spavento e la paura sembrano passati per Todaro, ma è chiaro che dovrà affrontare qualche giorno di convalescenza, e soprattutto, non avrà potuto provare in questi giorni a causa del ricovero in ospedale. Un’edizione 2020 quindi decisamente travagliata quella di Ballando, già posticipata la scorsa primavera per via dell’epidemia di covid, ed ora costretta ad affrontare mille peripezie.



