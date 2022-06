Samuel Peron annuncia la gravidanza di Tania/ “A Ballando con le stelle saremo in 3”

Ballando con le stelle 2022, Samuel Peron presto papà: la notizia

Samuel Peron annuncia che prossimamente, quando cioé avverrà la messa in onda della nuova stagione tv di Ballando con le stelle 2022, “saranno in 3”. Il riferimento dell’annuncio diramato in un’intervista esclusiva concessa a Nuovo tv è allo stato di gravidanza che vede ora protagonista l’attuale fidanzata del ballerino professionista e coreografo del dancing-show di RaiUno, si tratta di Tania Bambaci, che è attualmente al 5° mese di gravidanza. “Saremo in 3, Tania e io abbiamo desiderato tanto questo figlio, ora che sta arrivando siamo felicissimi e dopo la perdita di mia mamma in casa è tornato il sorriso. Sono felicissimo, al settimo cielo. Sto vivendo un’estate a 100 all’ora, fra treni, traghetti e aerei – fa sapere l’esperto di danza, al giornale diretto da Riccardo Signoretti che lo ha intervistato-, perché sono nel cast di due programmi dell’estate di Rai Uno e so che quando finirà quest’estate mi aspetta il giorno più bello della mia vita: sì, perché diventerò finalmente papà”.

Mentre il rientro in tv per Ballando con le stelle è previsto per il prossimo mese di ottobre 2022, Samuel Peron copre il ruolo di protagonista per altre due trasmissioni di RaiUno. Camper, in onda dal lunedì al venerdì, dove si cimenta nel ruolo di coreografo, e Weekly, che va in onda il sabato e la domenica mattina e dove fa l’inviato speciale. Tania Bambaci è al quinto mese di gravidanza e insieme a lui, almeno inizialmente, ha tenuto il segreto della gravidanza: “Abbiamo superato i primi mesi in cui per prudenza, si tiene riservata la notizia e ora sono felice di poterlo dire a tutti: Tania e io diventeremo genitori… non vogliamo svelare il sesso della nostra creatura, non lo abbiamo detto a nessuno. Desideriamo che per gli altri sia una sorpresa”. E ancora, fa poi sapere il maestro di danza: ” Quando partorirà Tania? Diciamo che la fine della gravidanza sarà in autunno, dovrebbe coincidere con il ritorno di Ballando a ottobre, ma manca ancora tempo. Per adesso non voglio pensarci: con Tania ci siamo ripromessi di affrontare un passo alla volta”.

Samuel Peron ricorda la mamma defunta

Nonostante la gravidanza in corso anche per Tania Bambaci non mancano le occasioni lavorative: “Da pochi giorni è uscito nelle sale un film in cui è protagonista, L’altra Luna, e poi è impegnata con la società di produzione di spettacoli che ha fondato con la sua famiglia”. Infine, a conclusione dell’intervista non mancano dichiarazioni sulle sensazioni maturato rispetto alla perdita della madre, Gianna: “Penso sempre a mia mamma, e sapere che non ha potuto vivere la gioia di diventare nonna mi addolora. Ma mia mamma mi ha insegnato la gioia e io voglio sorridere sempre, anche e soprattutto quando la ricordo. E Tania e io insegneremo la stessa cosa alla creatura che nascerà”.

