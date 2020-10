SAMUEL PERON/ Covid sconfitto: il ritorno a Ballando con le stelle previsto per…

Samuel Peron è pronto a tornare a Ballando con le stelle. Il ballerino ha sconfitto finalmente il Covid-19, come ha annunciato lui stesso pochi giorni fa nel corso di Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele su RaiUno: “Sono felicissimo, il secondo tampone è negativo, ho avuto la certificazione da parte dell’ASL di poter uscire“. Queste le parole con cui uno dei volti storici del programma di Milly Carlucci ha annunciato la sua guarigione completa dal coronavirus. Per vederlo nuovamente esprimere tutta la propria qualità in pista, però, bisognerà pazientare ancora una settimana. Samuel Peron, infatti, non sarà protagonista nella puntata di Ballando con le stelle in onda oggi, sabato 10 ottobre 2020, ma nella prossima, quando gli toccherà peraltro un ruolo molto molto particolare: quello di “partner” di Milly Carlucci.

SAMUEL PERON: ECCO QUANDO TORNA A BALLANDO CON LE STELLE

Proprio la conduttrice del programma sarà infatti “Ballerina per una notte” nella puntata del 17 ottobre. Ad accompagnarla sarà dunque Samuel Peron, deciso a rituffarsi nella sua passione più grande, la danza, dopo un periodo segnato dal Covid-19. Molto ironico è stato il commento che la stessa Milly Carlucci ha rilasciato intervenendo in collegamento telefonico a Storie Italiane una volta appreso che Samuel Peron si era messo definitivamente alle spalle il coronavirus. Queste le sue parole: “E’ una notizia a due facce. Perché io sono ovviamente felicissima che Samuel stia bene e ritorni da noi, sono molto preoccupata dal fatto di dover ballare con lui…perché siccome lui è un ballerino esigente e un po’ strapazzone…Samuel non mi spezzare, ti prego!“. Samuel Peron raccoglierà l’appello di Milly?



© RIPRODUZIONE RISERVATA