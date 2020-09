Samuel Peron e il coronavirus/ “Avevo paura per Ballando, ma poi Milly Carlucci…”

Samuel Peron a “Oggi è un altro giorno” racconta la sua positività al coronavirus e le sue preoccupazioni in vista di “Ballando con le Stelle”. Il ballerino comunque sta bene e sta trascorrendo la quarantena a casa. “Sono in attesa di un tampone negativo. I sintomi sono comparsi dopo aver scoperto della positività. Ho notato l’assenza del sapore e dell’odore. Quelli sono stati i miei unici campanelli d’allarme”, ha raccontato in collegamento. La sua vicenda è peraltro complessa, in quanto era inizialmente risultato negativo, poi al nuovo controllo è stata riscontrata la sua positività. “Ora comunque mi è tornato il gusto, già da una settimana”. Contagiatosi in Sardegna, Samuel Peron ha spiegato su Rai 1 anche che la situazione non è facile, rispondendo così alle critiche che i personaggi famosi hanno ricevuto: “Per me è stata una doccia fredda, ero frustrato per la situazione che si è creata anche nei confronti del programma”.

SAMUEL PERON E LA PAURA PER IL CORONAVIRUS…

Samuel Peron temeva per la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” dopo aver scoperto la sua positività al coronavirus. Il programma infatti doveva cominciare il 12 settembre, invece è slittato al 19 visto che poi c’è stato anche un altro caso, quello di Daniele Scardina. “Ero molto preoccupato”. In aiuto è arrivata la conduttrice, Milly Carlucci, peraltro ospite in studio a “Oggi è un altro giorno”. Lei ha avuto diverse intuizioni: prima ha fatto apporre dei segnali a terra, poi ha deciso di optare per i tamponi e nel caso dei positivi con lo smart working. “Devo ringraziare Milly Carlucci che è molto avanti. Ha subito trovato una soluzione, quindi abbiamo deciso di lavorare in smart working”. Così Samuel Peron ha avuto modo di lavorare a distanza con Rosalinda Celentano, a cui ha fatto delle lezioni di ballo grazie ai collegamenti tramite pc.



