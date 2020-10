Samuel Peron e Milly Carlucci/ Ballerini per una notte per un annuncio speciale?

SAMUEL PERON TORNA A BALLANDO CON LE STELLE 2020?

Samuel Peron torna finalmente protagonista a Ballando con le stelle 2020. Proprio sabato scorso, dopo l’esibizione di Tinna Hoffmann e Rosalinda Celentano, è venuto fuori l’argomento Peron e la stessa Milly Carlucci ha annunciato che il maestro di ballo finalmente tornerà e che sarà ballerino per una notte insieme a lei, la padrona di casa. I due balleranno insieme questa sera per portare a casa il tesoretto e consegnarlo poi ai concorrenti di questa edizione, ma cosa significa questa scelta per il posto di Samuel Peron all’interno del programma? Proprio lui era una delle poche colonne storiche del programma ad essere stato confermato per questa edizione 2020 ma le cose non sono andate come previsto. Il maestro era stato affiancato a Rosalinda Celentano e i due avevano iniziato a lavorare insieme fino a quando il lockdown non li ha fermati.

SAMUEL PERON BALLERINO CON MILLY CARLUCCI PER UN GRANDE ANNUNCIO?

Secondo quanto Samuel Peron e Rosalinda Celentano hanno rivelato, qualche volta hanno provato collegandosi in video chiamata ma quello che hanno fatto è stato davvero molto poco. Le cose sono peggiorate quando finalmente il programma è tornato in tv e Samuel Peron doveva essere in pista salvo poi scoprire di essere positivo al Coronavirus. A quel punto, il maestro si è dovuto fermare e al suo posto è arrivata Tinna Hoffmann. Lei è riuscita a ritagliarsi un posto con la Celentano lasciando fuori proprio uno dei maestri più amati di Ballando con le stelle che questa sera torna in scena proprio al fianco di Milly Carlucci. Cosa succederà dopo questo suo ritorno? Il Coronavirus ormai è un lontano ricordo, troverà posto in pista nel programma ballerino di Rai1?



© RIPRODUZIONE RISERVATA