Samuel Peron e Tania Bambaci al settimo cielo: è nato Leonardo!/ Il dolce annuncio del ballerino su Instagram

Samuel Peron è diventato papà! Tania Bambaci ha partorito il piccolo Leonardo: il tenero annuncio sui social

Alla fine il regalo più bello per Samuel Peron è finalmente arrivato: il maestro di danza di Ballando con le stelle è diventato papà. L’annuncio è arrivato attraverso una Instagram story condivisa sul suo profilo: “Con tanta gioia vi comunico che questa mattina Leonardo è finalmente nato“. Il nome era già stato da lui stesso svelato nello studio del programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, di cui è ospite fisso. E, in aggiunta, ha taggato la sua compagna di vita Tania Bambaci, con la quale fa coppia fissa ormai da tanti anni.

La coppia ha così dato il benvenuto al primo frutto del loro amore, dopo aver dato annuncio della gravidanza questa estate. Un gioia incontenibile per loro, arrivata soprattutto dopo un difficile periodo segnato da una crisi che ha rischiato di comprometterne il rapporto. “Nel 2019 c’è stata un po’ di burrasca. Lui ha lavorato molto e l’ho sentito proprio distante, ma non fisicamente. Poi, però, abbiamo risolto” aveva raccontato Tania Bambaci a Caterina Balivo, ospite di Vieni da me. Crisi fortunatamente risolta e ora, per loro, il sogno di una famiglia è realtà.

Gioia incontenibile anche per lo stesso Samuel Peron, ormai uno dei volti di spicco di Rai1. Non solo per il suo ruolo di ospite fisso da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ma anche per il suo storico ruolo di insegnante di ballo nel dance show di Milly Carlucci Ballando con le stelle. Quest’anno il maestro è stato messo in coppia con la vulcanica Iva Zanicchi, che ha già alimentato polemiche e discussioni per un insulto rivolto alla giurata Selvaggia Lucarelli nel corso della prima puntata.

Ma anche Samuel Peron è finito in polemica con la Lucarelli, che ha espresso giudizi negativi sui passi di danza della cantante. “I passi li ha fatti tutti bene e a tempo. Visto che sei molto onesta, di ballo non ne capisci, lei i passi li ha fatti tutti correttamente! Eh amore mio bello, qui faccio il mio!“: così si è esposto l’insegnante in difesa della Zanicchi. Affronto che però non è piaciuto alla Lucarelli, che ha contrattaccato: “Amore mio bello? Ma chi ti conosce! Amore mio bello a tua sorella! Chiamami col mio nome che non abbiamo questo tipo di confidenza“.

