Samuel Peron e Tania Bambaci si sposano/ Matrimonio d’estate in Sicilia

Samuel Peron e Tania Bambaci, innamorati e felici, si sposano. Lo storico maestro di Ballando con le stelle che, a causa del covid, ha dovuto alzare bandiera bianca non partecipando all’edizione in corso se non per accompaggnare Milly Carlucci nella sua esibizione da ballerina per una notte e sostituire Marco De Angelis accanto a Vittoria Schisano, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, annuncia il matrimonio con la compagna che spera di poter sposare nell’estate del 2021, pandemia permettendo. “Sì, pandemia permettendo, l’idea è di sposarci d’estate in Sicilia, la sua terra. Da qui a giugno del 2021, vedremo cosa succederà. Io comunque lo ribadisco: non faccio più progetti. Quest’ultimo anno mi ha insegnato ad adattarmi a quello che viene”, ha raccontato il ballerino che ha conosciuto il covid a Nuovo.

SAMUEL PERON E TANIA BAMBACI: LA DEDICA SUI SOCIAL

Dopo aver trascorso insieme la quarantena, Samuel Peron e Tania Bambaci sono pronti a pronunciare il fatidico sì. In attesa che quel momento arrivi, Samuel dedica alla fidanzata delle bellissime parole d’amore. “Quando mi perdo nei tuoi occhi mi chiedo sempre… Ma che avrà questa da guardare. Ti lovvoooooo”. Felice di vivere una storia d’amore così bella, Samuel, nell’intervista a Nuovo, ha parlato anche di Ballando con le stelle e di quanto sia stato difficile rinunciarci. “L’aspettavo da mesi. E quando a fine agosto ho scoperto di essere positivo al covid – 19, non pensavo che mi ci sarebbe voluto tanto tempo per rimettermi in pista. All’inizio ho avvertito un forte senso di colpa nei confronti di Milly Carlucci e dell’intera squadra del programma. Poi, archiviata la rabbia, ho cercato di vedere il lato positivo: quando mai mi capiterà di guardare il programma in tv e non da ballerino-concorrente? Devo dire che si cambia decisamente punto di vista”, ha concluso.



