Samuel Peron fuori da Ballando con le stelle 2024?/ Milly Carlucci conferma: “Il suo percorso è concluso”

Samuel Peron è un concorrente dell’Isola dei Famosi 2024; il coreografo e ballerino che per anni ha lavorato a Ballando con le stelle è volato in Honduras. La scelta di partecipare al reality show condotto da Vladimir Luxuria ha, però, compromesso il suo ruolo nel programma di Milly Carlucci.

L’ipotesi che Peron non tornasse a Ballando il prossimo anno è stata confermata dalla conduttrice. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Carlucci rompe il silenzio sull’insegnante di ballo: “Faccio un in bocca al lupo a Samuel all’Isola, dato che il suo percorso come insegnante a Ballando da noi si è concluso“. La conduttrice, dunque, ha tagliato i rapporti lavorativi con il coreografo in modo definitivo e il motivo è molto semplice.

Dopo anni di collaborazione, Milly Carlucci ha troncato i rapporti professionali con Samuel Peron costretto a dire addio alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Perchè la conduttrice ha scelto di non rinnovare con il ballerino? Il motivo risiede nella partecipazione del coreografo all’Isola dei Famosi 2024.

Peron avrebbe tutto il tempo di mettersi in forma per la trasmissione, considerando che l’Isola termina a giugno. Senza aggiungere poi l’ipotesi che il ballerino venga eliminato prima, visto che è stato in nomination. La conduttrice, però, è sempre stata irremovibile su una regola in particolare: non accetta nel suo programma persone che hanno partecipato ad un reality show. Sembra semplicemente questa la ragione che si evince anche dalle sue ultime dichiarazioni per lo stop a Peron. Il ballerino era sicuramente a conoscenza della politica di Carlucci, e ha preso la sua decisione in modo consapevole.

