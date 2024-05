Samuel Peron ha tradito Tania Bambaci con Greta Zuccarello?/ Bomba all’Isola dei Famosi 2024: lui furioso ma…

Samuel Peron e Greta Zuccarello sono più che amici? La bomba all’Isola dei Famosi 2024

La diretta dell’Isola dei Famosi 2024 in onda lunedì 6 maggio ha sollevato un sospetto in palapa che ha come protagonisti Samuel Peron e Greta Zuccarello. La vicinanza dei due naufraghi e lo stretto rapporto che hanno creato in queste settimane hanno portato Rosanna Lodi a ipotizzare che la loro sia più di un’amicizia. “Greta si è presa il materassino per farsi il talamo. Ma chi è lei per decidere che il materassino è suo? Questo talamo per me è molto inquietante, visto le persone che hanno a casa. Sono sempre così vicini e poi c’è lei che lo segue ovunque. Io ho notato un attaccamento da parte di lei.” sono state le parole di Rosanna in un filmato.

La naufraga ha insomma fatto chiaramente intendere che, secondo lei, gli atteggiamenti di Samuel e Greta potessero essere fraintesi. Va detto che entrambi sono impegnati: Greta è fidanzata, Samuel ha una compagna dalla quale ha da poco avuto un bambino.

Tania Bambaci, compagna di Samuel Peron, all’Isola dei Famosi 2024 per un confronto con Greta Zuccarello?

L’insinuazione ha stuzzicato, in diretta all’Isola dei Famosi 2024, la curiosità di Vladimir Luxuria, che ha allora chiesto: “Io sono un po’ un’impicciona, ma stai dicendo che c’è una tresca tra di loro?” Samuel Peron si è però infuriato per l’insinuazione, smentendola: “Ci sono state delle insinuazioni che non mi sono piaciute per nulla. Lei ha toccato il privato in maniera così becera, mettendo in difficoltà e a disagio me e la mia famiglia. Non transigo proprio. Stiamo giocando, si sganciano cavolate, ma queste cose non le accetto non si deve azzardare.” ha detto. Il ballerino però non sa che la sua compagna Tania Bambaci è arrivata in Honduras ed è pronta a fare chiarezza su questa situazione.

